Kim Kardashian (40), reality zvijezda, poznata je po mnogo toga, ali po učenju sigurno nije. Na svom Instagramu objavila je nove fotografije kako u minijaturnom kupaćem kostimu sjedi na terasi i uči, a šuška se i kako joj u tome pomaže Van Jones (52), CNN-ov reporter i pravni stručnjak s kojom povezuju Kim nakon što je brak s Kanyeom 'pukao'.

Cijela situacija pomalo podsjeća na famoznu Elle Woods u filmu 'Plavuša s Harvarda', ali Kim kaže da joj je velika želja jednom postati pravnica, pa je tako sjela i uči za pravosudni ispit.

Na fotografijama se vide knjige, laptopi, pa čak i kartice za učenje, a uz objavljene fotografije je samo napisala 'Učenje na suncu'.

- Ovo je znak da se trebam vratiti u školu - jedan je od komentara.

- I ja učim ovako odjevena - komentirala je jedna Kimina pratiteljica.

Internetom je nakon ove objave počela kružiti vijest kako je Kim započela romantičnu vezu s Jonesom, a glasine je navodno pokrenula Cindy Adams (91), kolumnistica New York Posta:

- On je jako lijevo orijentiran, možda je utjecao i na njene političke stavove.

Njezin tim opovrgnuo je ove tvrdnje.

Gdje ima dima, ima i vatre

Naime, Kim i Van surađivali su 2018. godine na slučaju oslobođenja Alice Johnson od doživotne zatvorske kazne, a od tad se puno toga promijenilo, prenose američki mediji.

Samo godinu dana nakon njihovog slučaja Van se razveo od supruge Jane Carter s kojom je bio u braku 14 godina, a Kim je u veljači 2021. podnijela zahtjev za razvodom od repera Kanyea Westa.

- Ljudi će pomisliti da joj je Kanye služio samo za probijanje u svijetu mode, a da će Vana iskoristiti za svoj napredak u odvjetničkim vodama - komentirali su obožavatelji.

Podsjetimo, prije nekoliko godina Kim je odlučila postati odvjetnica te se prijavila na četverogodišnji pripravnički staž u odvjetničkom društvu San Francisca. Na taj potez inspirirao ju je otac Robert, koji je također bio odvjetnik.

Kada je Kim sve podijelila s javnost na Instagram profilu, puno njezinih pratitelja nije shvaćalo kako ona odjednom želi postati odvjetnica.

- Vidjela sam komentare ljudi da sam privilegirana i da me moj novac doveo ovdje, ali to nije slučaj. Jedna osoba rekla je da bih 'trebala ostati tamo gdje mi je mjesto'. Želim da ljudi razumiju da ne postoji ništa što bi nas trebalo spriječiti da slijedimo svoje snove i postižemo nove ciljeve. I ti možeš kreirati svoje mjesto, baš kako sam ja. Pravna škola ne pita te tko si. Ova opcija dostupna je svima onima kojima država to zakonski dopušta. Istina je da nisam završila faks. - napisala je tada Kim te nadodalo kako joj nije lako jer vikende provodi odvojeno od djece jer čita i uči.

Rekla je tada i da ima dana u kojima joj je dosta učenja i da se osjeća kao da ne može dalje. Naime, napisala je i kako je ljudi oko nje podupiru i tješe.

- Prošle godine promijenila sam broj mobitela i udaljila sam se od svih jer sam čvrsto odlučila slijediti svoje snova. Za to nikad nije kasno! Želim zahvaliti Van Jonesu što je vjerovao u mene i upoznao me s Jessicom Jackson. Jessica i Erin Haney preuzeli su ulogu mojih mentora i zauvijek sam zahvalna što u mene ulažu svoje vrijeme, vjeruju u mene i podupiru me na ovom putovanju. Ovaj tjedan muku mučim s esejom jer sam bila nemarna. Poželite mi sreću- pisalo je tada ispod fotografije na Instagramu ove starlete.