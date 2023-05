Kim na Met Gali podsjetila je na svoje Playboy izdanje: Ovako je izgledala na vrućim stranicama

Kim Kardashian (42) je za ovodišnju Met Galu odabrala modnu kombinaciju koju su obožavatelji usporedili s njezinim editorijalem u Playboyu iz 2007. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Reality zvijezda dabrala je Schiaparelli komplet s grudnjakom boje kože i minicom, a na vrhu je imala mrežu bisera koja se protezala od vrata do kukova. Mnogi obožavatelji bili su oduševljeni njezinim izborom ove godine, pa su se tako nizali komentari da Kim jednostavno nikada ne razočara.

Kao što se mnogi sjećaju, Kim Kardashian bila je upletena u seks skandal 2007. godine zbog snimke seksa s bivšim dečkom, a nakon skandala obratio joj se Playboy s kojim je odmah pristala surađivati.

Što se tiče snimke koja ju je proslavila... Isprva se pričalo da je tadašnji dečko reality zvijezde Ray J iskoristio priliku i prodao video Vivid Entertainmentu, no to nije dokazano, a distribucijska je tvrtka tvrdila da ga je prodala 'treća strana' za milijun dolara.

Iako nije dokazano da je Ray J prodao snimku, većina obožavatelja je uvjerena da je upravo on to učinio. Ipak, neki su uvjereni kako je to učinila Kris Jenner, mama i mozak obitelj Kardashian koji je od svoje djece napravila milijunaše i milijardere pametnim poslovnim potezima.

Najčitaniji članci