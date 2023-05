Najbolje i najgore odjeveni s Met Gale: Nokti s lancima, mačke, potpuno obojeno tijelo

Tjednima su se pripremale kreacije kako bi na crvenom tepihu slavni zablistali. Sukus je to Met Gale, najvećeg modnog događaja u Americi, koji okupi stotine zvijezda. Ove godine tema je bio preminuli dizajner Karl Lagerfeld i sve što je on ostavio modnom svijetu u nasljeđe kroz polovicu prošlog stoljeća. U nastavku doznajte koje su zvijezde oduševile, prema mišljenju Toma Fitzgeralda i Lorenza Marqueza iz časopisa Cosmopolitan, a koje i nisu baš.

Dua Lipa

Pjevačica je nosila Chanelovu kreaciju, ali nije oduševila stajlingom. Bila je jedna od voditeljica na Met Gali, ali pažnja je bila usmjerena na ogromnu ogrlicu s dijamantom trgovine luksuznog nakita Tiffany. To su joj zamjerili jer bi se na Met Gali sve trebalo vrtjeti oko mode.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Nicole Kidman

Glumica je nosila Chanelovu haljinu koju je nosila 2004. u filmu o Chanelu. Iako je lijepa, kritičarima se nisu svidjele crne sandale koje previše privlače i odmiču pažnju s haljine, a i 'teške' su za tako 'lebdeću haljinu iz snova'.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Rita Ora

Haljina pjevačice dobila je prolaznu ocjenu, a manikura s lancima bila je središnja točka njezina izgleda. Modni kritičari složili su se kako bi voljeli vidjeti kako je večerala s takvim rukama.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Gisele Bundchen

Pokazala je svijetu zašto je supermodel. Nedavno se razvela i sad na crvenom tepihu dala do znanja da ju je to samo osnažilo. Izgledala je divno u haljini koja bi na nekom drugome možda izgledala nezanimljivo, čak i 'bljutavo'.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Olivia Wilde

U klasičnoj, vintage Chloe haljini, koju je dizajnirao Lagerfeld, odala mu je počast, ali originalna kraća i crna verzija, bolje su prikazivale violinu. Ovako violina kao da nije pokazala svoj maksimalni potencijal.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Jessica Chastain

Guccijeva kreacija bila je slatka i zabavna, a glumica ju je upotpunila s velikim rukavicama, nakitom i naočalama. Malo je nalikovala na kostim.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Ice Spice

Reperica je pomalo razočarala haljinom. Lijepa je, ali nedovoljno dobra za Met Galu. I ranije je znala imati ravnu kosu, ali ovoga puta bilo bi bolje da je ostavila svoj zaštitni znak - 'afro kovrče'.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Anne Hathaway

Diskutabilno je cvjetno poprsje, ali i dalje je to seksi i retro izgled Versace haljine s kultnim tvidom.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Doja Cat

U haljini Oscara de la Rente pjevačica je dobila gromoglasni pljesak. Bio je to neodoljiva počast Lagerfeldovoj voljenoj mački Choupette.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Kim Kardashian

Haljina modne kuće Schiaparelli plijenila je pozornost, a posebice jer ju je nosila reality zvijezda. Nekad je na Met Gali bila predmet rasprave i raznih kontroverzi. Ovoga puta nosila je na sebi hrpu perlica, ogrlica, a i bijeli kaput. Korzet joj daje uski struk, ali to je vjerojatno tako dizajnirano.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Kendall Jenner

Polusestra prethodne zvijezde je bila u crnoj kreaciji. Nosila je haljinu koja je itekako pristajala njezinoj figuri. Visoke čizme upotpunile su cijeli stajling, ali 'crne, a prozirne' cipele bi bile bolji odabir.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Lil Nas

Nikad nije razočarao na crvenom tepihu, pa je tako bilo i ovoga puta. Teško je povjerovati da je ovaj divlji izgled vlasništvo Diora, smiješno je što je pjevač uspio nagovoriti tako poznatu modnu kuću da mu naprave ovaj šljokičasti, glamurozni i 'vrući' stajling.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Billie Eilish

Crna i seksepilna. Računalo se da će to biti savršeno za nju, ali s obzirom na to da je tekstil, nakit i sve u crnoj boji - kao da se to sve izgubilo. Malo boje ili nečega da 'prodrma' bi bilo bolje, a ne sve crno.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

