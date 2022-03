Kim objavila fotke sa Peteom i napokon potvrdila njihovu vezu

Reality zvijezda Kim Kardashian (41) potvrdila je svoju vezu s Peteom Davidsonom (28) na društvenim mrežama. Objavila je niz intimnih fotografija i napokon svima dala do znanja koliko voli svog novog partnera.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Čiji ćemo automobil uzeti? - napisala je Kardashian uz niz fotografija s Davidsonom.

Pete se na jednoj od fotografija smjestio u Kimino krilo te podigao pogled prema svojoj partnerici. Poigrala se sa slaganjem fotografija i kontrastima, pa tako je objavila i jednu crno - bijelu na kojoj nasmiješeno poziraju.

Sudeći po komentarima, pratitelji su ostali oduševljeni ovim romantičnim prizorima. Među brojnim komentarima, našao se i onaj Khloe Kardashian (37).

- Volim ovo - napisala je kratko Khloe, a ubrzo su se počeli nizati i ostali

- Evo vas napokon - napisao je jedan od pratitelja.

Inače, Kim je nedavno u jednom intervjuu izjavila kako će možda sve detalje o njihovoj vezi otkriti u nadolazećoj Hulu seriji njezine obitelji.

- Nisam snimala sa njime i ne protivim se tome. Pete jednostavno nije za to, ali kada bi negdje zajedno bili, sigurno ne bi rekao kamerama da se maknu. Mislim da bih mogla snimiti nešto uzbudljivo, ali to ne bi bilo za ovu sezonu. No, gledatelji će ovu sezonu svakako vidjeti kako smo se upoznali, tko je došao do koga i kako se sve to zbilo. Sve detalje koje svi žele znati - izjavila je Kim za Variety.