Kim Kardashian na meti kritika zbog svojih poslovnih savjeta: 'Žene, trgnite se i počnite raditi'

Reality zvijezde Kardashian, Kim (41), Kourtney (42) Khloe (37) te njihova majka Kris Jenner (66), otkrile su svoje poslovne planove planove za budućnost. No, najveću pažnju izazvala je Kim sa svojom izjavom zbog koje je ubrzo postala predmet izrugivanja na društvenim mrežama.

- Ljudi misle da samo živimo od svoje slave. Koga briga. Ubijamo se od posla da bismo imale sve što danas imamo. Žao nam je ako mislite drugačije no nemamo energije boriti se s vama. Ne moramo biti pjevačice, plesačice ili glumice, živimo svoj život i gle čuda, uspjele smo - izjavila je Kim za američki magazin Variety te dodala savjet za buduće poduzetnice.

- Imam najbolji mogući savjet za sve žene u poslu. Trgnite se i počnite raditi. Čini mi se da danas nitko ne želi raditi - izjavila je Kim pa ubrzo postala viralni hit na društvenim mrežama.

Glava obitelji Kris Jenner osvrnula se na početak emitiranja njihovog showa.

- Sjećam se da smo prije početka emitiranja svog reality showa kćer i ja bile uzbuđene zbog snimanja u malenoj trgovini dječje odjeće koju sam tada posjedovala. Bila sam sretna što će mi show pomoći u promociji trgovine i nadala se većoj prodaji proizvoda. Međutim, brzo sam shvatila da to nije jedina dobrobit koju dobivam od showa - započela je.

- Već za vrijeme snimanja druge sezone prepoznala sam svoju obitelj kao brend. Shvatila sam da imamo nešto posebno. Kada sam shvatila da smo hit mojoj kreativnosti nije bilo kraja. Znala sam da trebam razmišljati izvan okvira pa sam to i učinila - nastavila je Jenner koja dogovara sve suradnje svojih kćeri te kontrolira financije i poslovne knjige svih 16 kompanija koje posjeduju. Za to, naravno, uzima i postotak, no kćeri s time nemaju problema - nastavila je.

Kiminu izjavu, između ostalog, komentirala je i glumica Jameela Jamil (36)

- One su impresivna obitelj poslovnih žena. No, za tu ambiciju je zaslužna njihova majka koja im je odličan menadžer. Ima tu i 'puno rada' i 'odricanja'. Primjerice, puno photoshopa i nemara. Ne razmišljaju o tuđim osjećajima, o njihovom pogledu na ljepotu, ambicije. Gotovo nikada ne otkriju koliko rada ulažu da bi izgledale tako kako izgledaju. A njihova većina novca zarađena je upravo zavarivanjem te prodajom opreme za mršavljenje - izjavila je Jameela na svom Instagram profilu te dodala kako je sve previše očito.

- Ne treba ih ispitivati o tajni njihovog uspjeha. A niti bi oni trebali odgovarati na takva pitanja. Svima je to očito i nadam se da nitko ne drži standarda bogataša - izjavila je te dodala:

- Samo uzmite novac i potrošite ga u korisne svrhe. Naučite se hvaliti bez ponižavanja drugih koji imaju manje - dodala je za kraj.

Ništa bolji komentari nisu ni od Kiminih pratitelja, koji tvrde da je vrlo kontradiktorna jer je upravo ona ta koja je neradnica.

Podsjetimo, novi show obitelji Kardashian - Jenner prikazivat će se na streaming servisu Hulu, koji inače posjeduje kompanija Disney. S emitiranjem kreće 14. travnja ove godine, a svaki tjedan izlazit će nova epizoda. Biti će ih oko četrdesetak, a sve članice će, naravno, zaraditi i pozamašan iznos.