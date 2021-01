Reality zvijezda Kim Kardashian (40) nedavno je snimila kampanju za novi proizvod koji planira lansirati na tržište. Objavila je fotografije u kombinezonu, koji je dizajnirao LaQuan Smith (32) za kolekciju proljeće/ljeto 2021.

Kim je objavila fotografije koje su nastale tijekom snimanja kampanje, a njezin stajling privukao je mnogo komentara.

Na jednoj fotografiji okrenuta je leđima te se vidi kako njezin kombinezon ima veliki izrez, koji joj otkriva pola stražnjice.

- To nije odjeća - bunili su se jedni, dok su drugi pisali kako joj je ovo jedno od najseksepilnijih izdanja dosad.

Nedavno je nastala prava drama, kada je Kim objavila fotografiju u spomenutom kombinezonu, a srpska pjevačica Jelena Karleuša (42) javno ju je prozvala da joj krade dizajne.

- OK, ovo stvarno nije fer. To je moj vlastiti dizajn. OK, krivim dizajnera. Barem mi daj zasluge ili me je**no pitaj da surađujemo! Da, puno puta osobno dizajniram odjeću za svoje nastupe. Mnogi svjetski celebrityji i dizajneri doslovno kradu sve što radim bez dozvole. Ne znam zašto. Ovaj planet je globalno selo i vidim to. Pitaj me, napravit ću to za tebe - napisala je Jelena na Instagramu.

Dizajner LaQuan tvrdi da je tu kreaciju napravio prije pet mjeseci, ali Jelena u to ne vjeruje. Međutim, poslije su se društvenim mrežama proširile objave Kylea Briana, direktora modnog brenda LaQuan Smith.

- Razočaran sam što diskreditiraš proces dizajna koji je prošao LaQuan. Zato danas ovdje imam dokaze zbog kojih izgledaš poprilično smiješno. Samo zato što si vidjela ovo premijerno 22. rujna i potrčala kući sašiti repliku za 16. listopad, ne znači ništa drugo nego da si brza - napisao je Kyle.