Kao ni mnoge prethodne privatne drame, u posljednjoj sezoni showa 'Keeping Up With The Kardashian' prikazat će se i razvod Kim Kardashian (40) i repera Kanyea Westa (43). Televizijska mreža E! objavila je najavu nove sezone iz koje se vide pojačane tenzije.

POGLEDAJTE VIDEO: Kim i Kanye se razvode

Kim je u jednom trenutku pred kamerama plakala te govorila:

- Osjećam se kao j***** luzerica.

Zasad nije poznato odnosi li se ta izjava na njezin krah braka s reperom ili na nešto drugo. Dvadeseta i posljednja sezona bi s emitiranjem trebala krenuti 18. ožujka.

Kim je zatražila razvod od Westa nakon sedam godina braka. Skupa imaju četvero djece, kćeri Chicago (3) i North (7) te sinove Sainta (5) i Psalma (1). Mjesecima prije nego se saznalo da je Kim predala papire za razvod, šuškalo se o narušenim odnosima para. Kako strani mediji navode, Kanye i Kim više ne žive zajedno i ne komuniciraju.

- Kim i Kanye žive odvojene živote. Nemaju nikakve kontakte - kazao je izvor blizak paru.

Kim je zatražila zajedničko skrbništvo nad djecom, a par je prije vjenčanja potpisao predbračni ugovor što bi trebalo olakšati njihov razvod. Njezino bogatstvo se procjenjuje na više od 780 milijuna dolara, a njegovo pak na 1.26 milijardi dolara.