Kylie tvrdi: 'Chyna je Roba gušila kabelom od punjača pa izvukla pištolj i zaprijetila'

Jedna od najpoznatijih influencerica na svijetu, Kylie Jenner (24), u ponedjeljak je na sudu u SAD-u svjedočila protiv bivše djevojke polubrata Roba Kardashiana (35), Blac Chyne (33). Njezina izjava bila je, malo je reći, dramatična. Beauty influencerica Kylie američkog modela pred sudom je optužila da je pokušala ubiti njezinog polubrata Roba pa dodala da su prijeteće poruke pristizale i na njezin mobitel dok je hodala s njezinim bivšim dečko, reperom Tygom (32), s kojim Chyna ima dijete, piše Page Six.

Kylie se, kaže, našla s polubratom Robom nedugo nakon što su on i Chyna imali veliku svađu u kojoj je ona, navodno, izvukla pištolj i uperila ga u njega.

- Rob mi je tada rekao 'Pokušala me ubiti!' - ispričala je Jenner na sudu u Los Angelesu.

- Mislim da je to bila borba za život i smrt. Sjećam se kako je Rob bio uzrujan dok nam je objašnjavao što se dogodilo - dodala je.

Osim toga, Kylie je opisala još jedan način na koji je, navodno, Chyna pokušala ubiti njezinog brata. U tom, drugom pokušaju Chyna je, kaže, došla Robu iza leđa i omotala kabel od punjača za mobitel oko njegova vrata.

Inače, Kylie Jenner ranije je bila u vezi s Tygom, bivšim dečkom Chyne, koja je s njim u vezi dobila dijete, sina King Cairo Stevensona (9). Kako je izjavila na sudu, u vrijeme kada je hodala s Tygom od Chyne je dobivala niz prijetećih poruka.

- Poslala mi je brojne prijeteće poruke s emojima vraga i govorila kako 'odbrojava dane kada će me uništiti' - rekla je Kylie.

Odvjetnica američkog modela Blac Chyne upitala je influencericu zašto to tada nije prijavila nadležnima, a ona je odgovorila da je sve njezine poruke shvaćala kao 'prazne prijetnje'.

Kylie je na sudu ispričala i da joj je bivši dečko Tyga rekao kako Chyna ima problema s korištenjem droga i alkohola te da je zbog toga i njega u jednom trenutku porezala nožem po ruci.

- Računala sam na to da je bila pod utjecajem opijata - objasnila je Jenner kada ju je odvjetnica ponovo upitala zašto sve to nisu prijavili u vrijeme kada se dogodilo.

Tijekom svjedočenja, Kylie je naglasila i kako je bila jako iznenađena kada je, putem Interneta, saznala da je polubrat Rob zaručio Chynu. Ipak, tvrdi da je željela da to među njima uspije no, da je o svemu imala dozu sumnje, što se na kraju pokazalo istinitim.

Chyna je na optužbe da je pokušala ubiti Roba rekla da se ona samo zezala s njim, a Kylie je te događaje uzela kao dokaz da ga ona zapravo nikada nije voljela.

- Ne znam kako možeš to napraviti osobi koju voliš - rekla je Jenner.

Podsjetimo, Chyna je bila s Tygom od 2011. do 2014. godine. Zatim je on počeo ljubavnu vezu s Kylie, koja je trajala od 2014. do 2017. godine. U isto vrijeme, Chyna je zavela Roba i u 2016. godini preselila kod njega. Tijekom veze dobili su kći Dream.

Dio obitelji, ali i sama Kylie, u jednom trenutku mislili su da je Chyna započela romantičnu vezu s Robom kako bi bila što bliže bivšem dečku Tygi.

- Nadala sam se tada da to nije istina, ako ništa, bar zbog mog brata - priznala je Kylie.

U ovoj parnici 'teškoj' 100 milijuna dolara, Blac Chyna tuži Kylie Jenner i njezinu majku Kris Jenner (66) zbog toga što su, navodno, htjele 'ugasiti' njezin i Robom reality show nakon incidenta u 2016. godini. No, čini se da u ovoj raspravi ništa ne ide u korist američkom modelu s obzirom na to da je bivši vlasnik E! televizije, na kojoj su se prikazivali reality showovi poznate obitelji, rekao kako su Kylie i Kris pokušale 'spasiti, a ne ugasiti njihov reality'.

