Kim priznala: 'Kanye upravlja mojim životom i šalje mi upute'

Zvijezda realityja 'Keeping Up With the Kardashians', Kim Kardashian (37) otkrila je kako joj suprug Kanye West (40) preko poruka često sugerira što bi trebala raditi.

- Šalje mi upute što trebam odjenuti za koju prigodu, također mi savjetuje gdje bih trebala otputovati. Jednom mu se nisu svidjele moje velike sunčane naočale, pa mi je odmah poslao stranice na kojima mogu naručiti najnovije naočale s najboljim recenzijama - ispričala je Kim u intervjuu za američki magazin.

Dodala je kako ju muž savjetuje i kada je u pitanju dekoracija kuće i izbor namještaja. Ipak, priznala je da joj je najbitnije da njezini zaposlenici stalo paze da je našminkana i dotjerana, bez obzira gdje se nalazi.

- Želim uvijek biti savršena. Troje djece neće me spriječiti da svakodnevno objavljujem provokativne fotografije. Objavljivat ću ono što želim i nitko me neće zaustaviti - kazala je Kim koja želi još jedno dijete.

Obožavatelji reality zvijezde su nakon njezinog intervjua u kojem je rekla da joj Kanye savjetuje puno toga u životu, rekli da Kim živi kao da je zatočenik u filmu 'Get Out'. To je razbjesnilo Kardashianku koja se obračunala preko društvenih mreža s takvim ismijavanjem.

- Još jedna glupa, je*ena usporedba Kanyea s 'Get Out'. Kao da su ljudi tako je*eno glupi - istaknula je ljutita reality zvijezda. Kim i Kanye u braku su od 2014. i imaju troje djece - četverogodišnju kćer North, dvogodišnjeg sina Sainta te malenu Chicago koju je u siječnju rodila surogat majka.

Reality zvijezda je nedavno rekla kako želi četvrto dijete, no da ga ona neće roditi kao ni prošlo zbog problema s maternicom. Još jedan razlog bio je i taj što se nakon trudnoće nije osjećala dovoljno seksepilno.

- Moram biti iskrena, trudnoća je najgore iskustvo u mom životu. Nisam bila sretna ni jedne minute i stvarno ne mogu razumjeti žene koje uživaju biti u blaženom stanju. Svaka čast takvim ženama, ali ja se ne mogu poistovjetiti s njima - napisala je Kim na svojoj društvenoj mreži.