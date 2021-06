Slavne sestre Kardashian i Jenner više neće snimati svoj popularni show 'Keeping Up With the Kardashians' pa su u ovoj sezoni emisiji dale raskošan sadržaj.

Kim Kardashian (40) tako je priznala nešto što bi mnogi prešutjeli jer bi ih bilo sram - išla je obaviti veliku nuždu, zaštopala je školjku i nije poduzela ništa da se to popravi. Da bi stvar bila gora, rekla je kako je htjela svaliti krivnju na polusestru Kendall Jenner (25). Pokušavala je objasniti članovima obitelji što joj se dogodilo, neprestano se smijući:

- Pokakala sam se i nije htjelo otići. Tako me bilo sram. Htjela sam reći da je to Kendall napravila, ma i trebala sam - govorila je.

U tom trenutku Kim je govorila sestrama i Scottu Disicku o procesu dobivanja djeteta preko surogat majke, a Khloe je raspravljala o tome da bi voljela još jedno dijete s Tristanom Thompsonom. Doktori su joj rekli da bi za nju još jedna trudnoća mogla biti kobna pa je ispitivala stariju sestru o surogat majčinstvu jer je ona na taj način dobila dvoje djece.

Ipak, kako je show sniman prije nekoliko mjeseci, u međuvremenu se štošta promijenilo na tom polju. Strani mediji ovih su dana izvijestili kako je Tristan viđen kako u sobu uvodi tri žene na privatnoj zabavi u Los Angelesu.

On je to negirao, ali za Khloe je to značilo kraj. Još jednom. Jer već mu je bila oprostila, pa su se zbližili zbog zajedničke djevojčice True, ali sada je izgleda, iskoristio sve šanse kod nje.