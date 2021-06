Starleta Kim Kardashian (40) istaknula je da uspjeh reality showa 'Keeping Up With the Kardashians' ne bi bio toliki da 2007., nekoliko mjeseci prije početka showa, nije u javnost pušten njezin porno uradak. Glavni akteri snimke su Kim i tadašnji dečko Willie 'Ray J' Norwood.

POGLEDAJTE VIDEO:

Slavne sestre i njihova majka gostovale su kod Andyja Cohena i prisjećale se ključnih trenutaka tijekom višegodišnjeg snimanja emisije. Osim što smatra da show ne bi bio jednako uspješan bez pornića koji je 'procurio' u javnost (i dalje postoje teorije da je to učinila Kimina majka Kris Jenner), Kim je rekla da će reći djeci o tom porniću ako je ikad budu pitali.

- To je nešto s čime moram naučiti živjeti u životu. Sve se događa s razlogom i naučila sam lekciju tim skandalom - ispričala je Kardashianka dodavši kako često zaželi da u životu može 'obrisati' glupe stvari koje je napravila. Kim i Ray J snimku su napravili kako bi proslavili Kimin 23. rođendan, a objavljen je pet godina kasnije.

Prije tri godine u realityju je priznala da je bila drogirana kad je snimila pornić.

- Prvi put kad sam se udavala bila sam na ecstasyju. Jednom sam ga uzela i udala sam se. Kad sam ga ponovno uzela, snimila sam kućni porno film. Svi to znaju. Mislim, može se vidjeti kako mi se vilica trese - rekla je.

Reality zvijezda rastala se od repera Kanyea Westa (44) s kojim je bila u braku od 2014. godine. U braku su dobili četvero djece; dvoje je rodila Kim, a dvoje surogat majka.