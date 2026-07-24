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Kim Verson iznenadila pratitelje fotkama u kupaćem kostimu

Piše 24sata,
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Kim Verson iznenadila pratitelje fotkama u kupaćem kostimu
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Foto: instagram
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Naša pjevačica ne objavljuje često fotke s odmora, stoga su ove u razigranom badiću dale novi uvid u to kako Kim provodi slobodno vrijeme

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Hrvatska pjevačica Kim Verson, koja je javnost osvojila pobjedom u showu "Hrvatska traži zvijezdu" 2010. godine, iskoristila je tople ljetne dane za predah na jadranskoj obali. Na svom Instagram profilu podijelila je dvije fotografije koje prikazuju trenutke opuštanja na slikovitim stijenama, a objava je ubrzo privukla veliku pažnju njezinih pratitelja i izazvala lavinu pozitivnih komentara.

Na fotografijama Kim pozira na grubim stijenama dok se iza nje prostire beskrajno plavetnilo mora, a na sebi ima šareni kupaći kostim cvjetnog uzorka uparen s tenisicama i bijelim čarapama.

Komentari su se nizali, a mnogi su isticali njezinu ljepotu i karizmu. Među komentarima se posebno istaknuo onaj koji glasi: "I Bog stvori ženu... I glazbenu zvijezdu", sažimajući divljenje mnogih. 

Iako prizori s Jadrana sugeriraju isključivo odmor, za Kim Verson ovo je ljeto zapravo vrlo radno. Pauze između brojnih nastupa diljem Hrvatske koristi kako bi napunila baterije za nove profesionalne izazove.

Foto: Instagram

Podsjetimo, njezin glazbeni put započeo je puno prije televizijske slave, a od malih je nogu sudjelovala na dječjim festivalima. Pobjeda u glazbenom natjecanju sa samo šesnaest godina bila je odskočna daska, nakon koje je iste godine objavila svoj debitantski album "Vjeruj u snove". Kasnije je uslijedio i album "Vrati mi moj svijet" 2018. godine, a svoj je talent pokazala i na kazališnim daskama, ostvarivši zapažene uloge u mjuziklima "Jadnici" i "Pepeljuga".

 *uz korištenje AI-ja
 
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