Kineski silikoni Brankice Čonde su pukli pa je zamalo umrla...

Ljudi su u prošlosti postajali poznati i slavni na račun svojega talenta. Dolaskom reality emisija to se sve promijenilo. Odjednom je za slavu bilo dovoljno pojaviti se na televiziji. Ali kako isplivati u moru kandidata? Pa, naravno, skandalima. Publika na televiziji ne želi gledati obične, normalne, pristojne ljude. To, kako bi rekli Amerikanci, jednostavno nije dobra televizija. Seks, golotinja, svađe i prevare sastojci su provjerenog recepta za što dulji ostanak u showu i nekakvu karijeru nakon toga. Pa i ako te publika mrzi, što to ima veze?! Za tebe svi znaju, o tebi se piše, ti odjednom spadaš u medijski prostor, misao je vodilja većine kandidata. U šestom nastavku serijala donosimo priču o Brankici Čondi, kojoj je reality show bio ulaznica za ‘visoko društvo’...

Zvijezda 'Big Brothera' 2005. Brankica Čonda (38) danas izgleda neprepoznatljivo. Prošle godine u Dubaiju povećala je grudi, koje su je umalo stajale života. Njima se sad redovito hvali na provokativnim fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama.

- Stavili su mi silikone proizvedene u Kini. Oni su mi pukli pa sam zamalo umrla. Silikon je mogao otići u venu - rekla je Brankica koja je na operaciju otišla kod estetskog kirurga Siniše Glumičića, koji joj je 2007. smanjio i nos. Tad je komentirala da je nos promijenila jer joj se njezin prirodni nije sviđao.

Foto: K.Žanetić

- To mi je bila dugogodišnja želja i konačno sam skupila hrabrost - rekla je tad Brankica. Nakon nosa poželjela je još jednu operaciju. Makaranka je grudi s trojke povećala na četvorku, a novo poprsje otkrila je na društvenim mrežama. Danas je zadovoljna svojim grudima, iako je imala problema s njima. Najviše problema radili su joj strogi muslimanski zakoni jer se zbog njih nije mogla skinuti u toples, a zatim je osjetila i “lažne” silikone. Osjetila sam kao da imam nekog anđela. Nije me boljelo, ali predosjetila sam da nešto nije u redu i otišla sam na kontrolu. Doktor me spasio. Sad imam najljepše grudi na svijetu - kaže Brankica, koja je poslije realityja otišla u Dubai, u kojemu je živjela devet godina. Radila je kao manekenka i hostesa, no prošle godine se preselila u Barcelonu, gdje je napokon mogla pokazivati svoj toples. Bavi se jogom, a želja joj je završiti tečaj za instruktoricu joge.

Foto: Dnevnik.hr

- Joga mi je promijenila život i smirila ego - kaže Čonda. Atraktivna Makaranka često putuje, a najviše se voli odmarati i tulumariti na Ibizi. Ipak, kad je danas pitate o “Big Brotheru”, govori kako više ne bi ušla jer joj je “preko glave realityja”, osim što bi otišla u američki “Survivor”. No, unatoč tome, odluku za odlazak u BB kuću ne smatra lošim životnim iskustvom. - Bila sam mlada i nepromišljena, a takvo je bilo i cjelokupno iskustvo. Vjerujem kako bih u nekim situacijama danas postupila drugačije, ali sam sve u svemu zadovoljna - rekla je Brankica.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

Najbitnije joj je što je bila i ostala iskrena te dosljedna sebi.

- Svoje iskustvo sam iskoristila za dostizanje postojećeg cilja, a to je bilo ostvarivanje uspješne modeling karijere - rekla nam je Brankica. Kroz iskustvo u “Big Brotheru” stekla je poznanstva koja su je odvela u snimanje prvih modnih fotografija, a s modnim koracima stekla je i samopouzdanje.

Kaže da je tajna njezina izgleda u tome što puno vježba i ne jede crveno meso. Brankica je, osim u “Big Brotheru”, 2011. sudjelovala i u realityju Paris Hilton “My New BFF”, u kojem je nasljednica tražila najbolju prijateljicu u Dubaiju. Čonda je ispala iz natjecanja jer je, tad je rekla, Parisina majka Kathy primijetila da je Čonda preambiciozna.

- Bile smo na večeri s njezinim roditeljima. Njezina majka je primijetila da sam ja ‘gladna tigrica’ i to joj se nije svidjelo - rekla je i dodala kako ju je Paris pohvalila da je jako seksi. Kasnije se Brankica pohvalila zajedničkim susretom.

Foto: Fenix-Magazin.de

- Nakon tri dana srele smo se u St. Tropezu. Popile smo čašu šampanjca i nazdravile prijateljstvu. Pozvala sam je u Hrvatsku na ljetovanje. Možda me ovo ljeto vidite s Paris na jahti kako krstarim našom obalom - rekla je Brankica, kojoj se ta želja ipak nije ostvarila. No to je nije pretjerano uzrujalo, nastavila je sa životom, a u Španjolskoj dobila ponudu da radi kao menadžerica restorana na Ibizi koju nije mogla odbiti. U Hrvatsku dolazi s vremena na vrijeme kako bi posjetila obitelji, a trenutačno uživa u Tajlandu.