ODUŠEVILI SU GA LJUDI

Kineski umjetnik Ai Weiwei u Ukrajini snima film o toj zemlji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kineski umjetnik Ai Weiwei u Ukrajini snima film o toj zemlji
Julian Assange extradition | Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Ai Weiwei snima film o Ukrajini! Poznati umjetnik istražuje kako kultura opstaje u teškim vremenima. Emocionalna veza s Ukrajinom ga je inspirirala da ostane dva mjeseca

Kineski umjetnik Ai Weiwei rekao je da snima film o Ukrajini. Ai Weiwei je u petak za dnevne novine Berliner Zeitung izjavio da je trenutno u Ukrajini i da planira ostati još dva mjeseca kako bi dovršio projekt.

Film će istražiti pitanja poput 'zašto je Ukrajina još uvijek živa i kako kultura može postojati u tako teškim vremenima', objasnio je 67-godišnjak. Projekt vodi neprofitna institucija koja podržava ukrajinsku kulturu i dovodi umjetnike u zemlju, prema riječima umjetnika.

European Film Awards 2017
European Film Awards 2017 | Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

Ai Weiwei je prethodno putovao u Ukrajinu kako bi postavio izložbu svojih radova, koja bi se trebala otvoriti u Kijevu sredinom rujna.

'Tada sam odlučio potpuno se posvetiti tome', rekao je i dodao: 'Uvijek želim znati više, izazvati sebe, staviti se u teške situacije'.

Rekao je da to radi kako bi mogao formirati sud.

- A onda, kao umjetnik, moram pronaći jezik za to - kazao je pa dodao da je razvio 'emocionalnu vezu' s Ukrajinom.

- Ljudi su ovdje nevjerojatno prijateljski nastrojeni i spremni podržati vas - rekao je. Zato je odlučio snimiti film.

