Klara o sukobu s Alanom: 'Žene, u redu je reći 'ne'. Ništa i nikoga ne treba trpjeti. Budite hrabre!'

Na trenutke me ulovi razmišljanje da sam trebala šutjeti, a onda dobijem hrpu poruka i shvatim da je to ovako bolje. Mislim, to sam ja. Želim da se žene ne boje biti hrabre i želim da znaju da je u redu reći 'ne', napisala je Klara iz 'Braka na prvu' na društvenim mrežama. Naime, Klara je od gledatelja sociološkog eksperimenta dobila poruku u kojoj je dobila podršku oko njezinih stavova o Alanu.

- Draga Klara, sve što je meni na vrhu jezika s druge strane ekrana, posebno kada je u Alan u pitanju, doslovno, ti izgovoriš. Svaka čast djevojko za životne stavove, razmišljanje, za to što ne šutiš, ne trpiš i to jasno kažeš. Legenda si - pisalo je u poruci koju je dobila Klara.

Foto: Instagram

Klara se zahvalila na poruci te poručila da je u redu imati svoj stav.

- Ništa i nikoga ne treba trpjeti. Ako sam ja mogla ispred 10 kamera i hrpom ljudi iz produkcije i cijelom Hrvatskom, možete i vi - dodala je Klara.

Foto: RTL

Prisjetimo se, Klara se na zajedničkoj večeri suprotstavila Alanu zbog njegovog ponašanja, odnosno pitanja koje je postavljao Nikolini te ju je on nazvao balavicom. Lovre je odmah stao u Klarinu obranu.

- Ta balavica je moja bivša žena - rekao mu je direktno.

Foto: RTL

Ostale djevojke pozdravile su ovaj Lovrin istup i javno ga pohvalile zbog hrabrosti.

- Zanimljivo mi je kako je Lovre branio Klaru iako nisu baš u dobrim odnosima - rekla je Nikolina.

- Kako je on potegnuo za svoju Klaru. To mi je lijepo. Nisu zajedno, ne vole se, ali je poštuje kao osobu. To je dovoljno - nadovezala se Tina.

Foto: RTL