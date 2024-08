Klara Perko iz Ljubav je na selu otkrila koje je estetske zahvate radila: 'Pa to je normalno...'

Nos sam operirala jer sam imala problema s disanjem i naravno usput sam napravila korekciju nosa i usne, što je normalno – fileri i botoks. Na tijelu ništa nisam operirala, grudi su mi prirodne, otkrila je Klara Perko za RTL.hr.

Kandidatkinja 16. sezone showa 'Ljubav je na selu' otkrila je i da njezino lice izgleda savršeno zahvaljujući nekim kozmetičkim zahvatima koje radi u jednoj njemačkoj klinici.

Foto: RTL

Klara je u RTL-ovu showu bila na farmi Ante Munitića. Vodio ju je na romantično putovanje u Beograd, ali joj je na kraju objasnio da mogu biti samo prijatelji. Ipak, kasnije joj se posrećilo u ljubavi.

- Imala sam dečka, no više ga nemam. Bila sam u vezi s muškarcem koji je oženjen. Ne volim ljude koji to taje. Svatko ima svoju priču i to je sasvim normalno u životu, no zašto nije bio iskren? Mislim da bi se ljudi u prva tri mjeseca trebali otvoriti partneru i reći kakva je situacija... Jako se loše osjećam zbog toga, rekao mi je da će se razvesti od žene, godinu dana mi je to govorio - priznala je za RTL.

Foto: RTL

I dalje je u kontaktu s istim muškarcem.

- On mi puno toga još duguje zbog potrošenog vremena na njega. Pala sam na njegov izgled i novac pa mi je ovo što se dogodilo očito karma. Bilo bi fer da je odmah rekao kako stvari stoje - objasnila je kandidatkinja 16. sezone showa 'Ljubav je na selu'.

Foto: RTL