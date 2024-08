Klara iz 'Ljubav je na selu': 'Bila sam s oženjenim muškarcem u vezi, rekao je da će se razvesti'

Imala sam dečka, no više ga nemam. Bila sam u vezi s muškarcem koji je oženjen. Ne volim ljude koji to taje. Svatko ima svoju priču i to je sasvim normalno u životu, no zašto nije bio iskren? Mislim da bi se ljudi u prva tri mjeseca trebali otvoriti partneru i reći kakva je situacija... Jako se loše osjećam zbog toga, rekao mi je da će se razvesti od žene, godinu dana mi je to govorio, priznala je Klara Perko za RTL.

I dalje je, kaže, u kontaktu s istim muškarcem.

Foto: RTL

- On mi puno toga još duguje zbog potrošenog vremena na njega. Pala sam na njegov izgled i novac pa mi je ovo što se dogodilo očito karma. Bilo bi fer da je odmah rekao kako stvari stoje - objasnila je kandidatkinja 16. sezone showa 'Ljubav je na selu' pa dodala kako je trenutačno slobodna.

Klara je u RTL-ovu showu bila na farmi Ante Munitića. Vodio ju je na romantično putovanje u Beograd i objasnio joj da mogu biti samo prijatelji.

Foto: RTL

Tijekom susreta s Klarom i drugim parovima u Istri, Ante je nosio majicu s natpisom 'Srce u Splitu. Duša na Sjeveru', ističući da ta majica predstavlja njegovu novu ljubav koja je u Splitu.

- Moja majica predstavlja novu ljubav koja se dogodila, koja je trenutno u Splitu. Ona je bila strahovito ljubomorna na sve ovo tako da sam jednostavno rekao da što treba napraviti i ja ću to napraviti - ispričao je farmer.

Ante je i u finalu emisije otvoreno govorio o ljubavi.

- Ja sam iza romantičnog putovanja našao jednu ljubav u Splitu i ja mislim da je to to - pohvalio se Ante. Klara je tad komentirala da farmer izbjegava konflikte jer je sretno zaljubljen.

Foto: RTL

