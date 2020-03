Klikni i gledaj kultnog 'Kralja Leara' samo na portalu 24sata

Ako ste propustili premijere, predstave su vam i dalje dostupne na YouTube kanalu i portalu 24sata.

Jedan od najsublimnijih tekstova svjetske dramske literature, Shakespeareov 'Kralj Lear', nastao je između 1603. i 1606. godine.

Kao nastavak suradnje 24sata sa zagrebačkim Hrvatskim narodnim kazalištem te snimateljskom i tehničkom podrškom Croatia Filma večeras od 20 sati na 24sata.hr i na YouTube kanalu 24sata možete pratiti predstavu 'Kralj Lear'.

Više od ostarjeloga kralja glavni je junak u ovoj predstavi oluja prirodnih ciklusa koja opisuje krhkost našeg života i nadmoćnu silu svemira.

U jeku pandemije korona virusa te razornog potresa koji je u nedjelju ujutro pogodio Zagreb predstava korespondira s našom aktualnom situacijom i potiče nas da razmislimo upravo o krhkosti našeg života. Shakespeare je radnju smjestio u raniju britansku povijest, a izvor za priču pronašao u drugom izdanju Holinshedovih Kronika Engleske, Škotske i Irske, objavljenom 1587.

Foto: HNK

Komad počinje kad se ostarjeli kralj Lear povlači s prijestolja odlučivši razdijeliti kraljevstvo kćerima. Onoj koja ga najviše voli, dat će najveći dio. Goneril i Regan mu laskaju, no najmlađa Cordelija iznenadi ga riječima da ljubav ne može nakititi praznim riječima. U bijesu Lear razbaštini Cordeliju, koja odlazi u Francusku.

Foto: HNK

Lear namjerava ostale dane života provoditi kod kćeri, no obje su nezadovoljne njegovim svojeglavim ponašanjem te ga izvrijeđaju optužujući za bahato ponašanje. Osuđen lutati pustopoljinama na rubu ludila, spozna svoju zabludu, no to je za Cordeliju prekasno. Shvativši koliko je pogriješio, umire od žalosti. U ovoj tragediji isprepletenoj intrigama i tajnim savezima nitko ne izlazi kao pobjednik.

U predstavi koju je režirao Janusz Kica kralja Leara igra Predrag Miki Manojlović, a kritike su nakon premijere samo potvrdile da je riječ o glumačkom čarobnjaku. U ostalim ulogama su Ana Begić kao Goneril, Iva Mihalić kao Regan, Jadranka Đokić kao Cordelia i Milan Pleština kao grof od Glostera te mnogi drugi glumci dramskog ansambla HNK.

Dodana vrijednost predstave je glazba Tamare Obrovac.

Predstave na YouTube kanalu nisu namijenjene komercijalnoj upotrebi, emitirat ćemo ih u edukacijske, humanitarne ali i zdravstvene svrhe u suradnji s HNK Zagreb i Croatia filmom. Svaka izolacija koja podrazumijeva drastično reduciranje socijalnih kontakata može imati negativan utjecaj i na naše psihičko zdravlje, a umjetnost u takvim situacijama omogućuje ljudima da se s mnogo manje stresa prilagode izvanrednoj situaciji u kojoj su se našli oni i njihove obitelji.

