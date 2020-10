A post shared by \uff2c\uff41\uff4e\uff41 \uff2b\uff4c\uff49\uff4e\uff47\uff4f\uff52 \uff2d\uff49\uff48\uff49c\u0301 (@lanatheklingor) on Oct 11, 2020 at 2:59pm PDT

\u00a0

Klingor o izvedbi 'Molitve': 'Bilo je teško, psihički opterećujuće'

Odlična si bila, ja sam se naježila!! Toliko emocije!! Rijetko kada komentiram, ali ovo sam morala reći, svaka čast ženo, poručila joj je obožavateljica na Instagramu

<p>U najnovijoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato'<strong> Lana Klingor</strong> <strong>Mihić </strong>(40) imala je nimalo lagan zadatak - utjeloviti srpsku glazbenicu <strong>Mariju Šerifović </strong>(35) te otpjevati njezinu 'Molitvu' s kojom je 2007. pobijedila na Eurosongu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Bilo je teško, psihički opterećujuće, jer znate, neke pjesme se ne izvode jer malo tko može. Hvala onima koji prepoznaju - napisala je Lana na Instagramu.</p><p>Pratitelji su je pohvalili.</p><p>- Odlična si bila, ja sam se naježila!! Toliko emocije!! Rijetko kada komentiram, ali ovo sam morala reći, svaka čast ženo - poručila joj je obožavateljica.</p><p>Nekadašnja pjevačica grupe ET dobila je pohvale i od žirija.</p><p>- Ovo je predivna i moćna pjesma i svi bi je rado pjevali, ali nitko ne dira kao Marija. Tebi je uspjelo i dirnula si me - rekla je <strong>Nives Celzijus</strong> (38).</p><p>Oduševljen je bio i <strong>Goran Navojec </strong>(50).</p><p>- Ovo uopće nije lako pjevati. Tko god je probao pjevati, makar u crkvenom zboru, to zna - kazao je.</p><p>Lana je pohvale za izvedbu dobila i od <strong>Igora Mešina</strong> (53).</p><p>- Kod tebe nije bilo ništa zabavno, samo je tvoj glas bio tu u fokusu. Slušao sam tvoj glas i bio je jako dobar. Imaš te visine i jesi, dirnula si me - rekao je.</p><p> </p>