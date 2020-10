Klingor razljutili hejteri nakon showa: Ma tko to mene gura? Ako ti je muka, prebaci program

<p><strong>Lana Klingor Mihić </strong>(40) skakutala je po pozornici u novoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Utjelovila je <strong>Akija Rahimovskog</strong> (65) iz Parnog Valjka. Istaknula je kako se pomučila sa specifičnim Akijevim izgovorom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grubnić odijeva Maju, Indiru, Nives...</strong></p><p>- Super si skinula taj njegov 'r'. Mada se to smatralo govornom manom, kod njega ništa ne znači. Nakon Rihanne ovo mi je bilo manje zahtjevno, ali jako dobro - rekao je Igor, a hvaliti ju je nastavila i Nives: </p><p>- Divim se tvojoj samokontroli da si uspjela ne izvaditi ruke iz džepova.</p><p>Ipak, bilo je i onih kojima se njen nastup nije svidio, a tu su bili gledatelji koji su nezadovoljstvo i iskazali u komentarima. Iako to inače ne čini, kako je ispričala Lana, ovoga se puta oglasila na zle napise kako nju netko 'gura' u ovom showu. </p><p>- Ja zaista ovo ne radim nikad, ali sad baš želim. Dakle, trolovi, kao korovi. Pritom zasta želim reći da svatko ima pravo na svoje mišljenje i da ni meni ova transformacija nije bila baš draga. Ali insinuacije 'nju netko gura' si gurnite u... - započela je Lana. </p><p>Jedna pratiteljica joj je napisala kako je Lana naporna do boli, a da je sinoćnja epizoda bila mučna za gledati te konstatirala da 'i inače tu ženu guraju svugdje'. Klingor Mihić je na to komentirala: </p><p>- Je li? A tko me to gura? Kad ti je muka, prebaciš program. Ne trolaš. Odnosno trolaš jer ti je u životu očito dosadno. </p><p>Rasprava se ovdje nije zaustavila pa je komentatorica nastavila pojašnjavati što je točno mislila pod time da se Lanu gura.</p><p>- Pod gura mislim da ste svugdje. A je li vas netko konkretno u sve to gura nemam pojma, nije moja stvar. Moje mišljenje je takvo, i stvarno ne vidim razloga za upute što da radim. Gledala sam zbog drugih super ljudi u emisiji. Ne kužim kako čim se netko nekom ne svidi automatski trola i dosadno mu je. Nije. Jednostavno tako mislim - istaknula je. </p><p>Lana je za kraj poručila kako ju je njena majka učila da radije šuti ako nema ništa lijepo za reći. </p><p>- Da budem precizna, možete dapače reći svoje mišljenje o nekom nastupu (jer ruku na srce ni meni ovo nije baš draga transformacija), ali govoriti da me netko 'gura' je ružna insinuacija. Da, ima me svugdje jer sve što radim radim srčano i većinom uspješno, sama zarađujem za svoj život i život svoje troje djece pa mi ovakvi komentari idu na jetru i izrazito su nepristojni i zlobni - pojasnila je Klingor Mihić. </p><p><strong>POGLEDAJTE 1. EPIZODU 2. SEZONE POLIGRAFA: Hana Rodić na vrućoj stolici</strong></p>