Knjaz briše znane granice televizijskih žanrova, to su nerijetko kombinacije dokumentarca, talk-showa, putopisa, realityja, kviza, komedije. Humor mu je glavni dramaturški alat
KOLUMNA: ALEN GALOVIĆ PLUS+
Knjazov autorski potpis i dalje nudi prostor za inovacije
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Robert Knjaz već desetljećima zauzima poziciju najvećeg inovatora u hrvatskom televizijskom prostoru. Ni njega samoga se ne može svesti samo na uloge voditelja, redatelja, scenarista ili autora, pa tako ni forme njegovih projekata nisu lako odredivi, a nerijetko su to jedinstveni društveni eksperimenti, situacije u kojima se ljude izbacuje iz njihovih uobičajenih uloga i identiteta, prave igre u kojima se svima znane životne situacije pretvaraju u malu televizijsku avanturu.
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