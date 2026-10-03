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Knjazov autorski potpis i dalje nudi prostor za inovacije

Piše Alen Galović,
Čitanje članka: 1 min
Knjazov autorski potpis i dalje nudi prostor za inovacije
Foto: PROMO
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Knjaz briše znane granice televizijskih žanrova, to su nerijetko kombinacije dokumentarca, talk-showa, putopisa, realityja, kviza, komedije. Humor mu je glavni dramaturški alat

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Robert Knjaz već desetljećima zauzima poziciju najvećeg inovatora u hrvatskom televizijskom prostoru. Ni njega samoga se ne može svesti samo na uloge voditelja, redatelja, scenarista ili autora, pa tako ni forme njegovih projekata nisu lako odredivi, a nerijetko su to jedinstveni društveni eksperimenti, situacije u kojima se ljude izbacuje iz njihovih uobičajenih uloga i identiteta, prave igre u kojima se svima znane životne situacije pretvaraju u malu televizijsku avanturu.

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