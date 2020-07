Meghan i Harry ljute baku: Ne smiju imati političke komentare

Kao netko tko je istupio iz kraljevske obitelji trebao bi se usredotočiti na vlastiti život i ne baviti se politikom. To nije prikladno. Nisam siguran da će njegova baka ovim biti zadovoljna, rekao je zastupnik Rosindell

<p>Princ <strong>Harry</strong> (35) i <strong>Meghan Markle</strong> (38) kazali su u razgovoru s čelnicima Queen's Commonwealth organizacije da Velika Britanija mora priznati neugodnu prošlost kako bi mogli krenuti naprijed, piše <a href="https://www.telegraph.co.uk/royal-family/2020/07/06/prince-harry-meghan-must-acknowledge-uncomfortable-past-commonwealth/" target="_blank">Telegraph</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Harry preko veze sredio posao za suprugu</strong></p><p>- Toliko je ljudi učinilo nevjerojatan posao priznavajući prošlost i pokušavajući ispraviti te nepravde, ali mislim da svi znamo da ima još mnogo toga što treba napraviti - istaknuo je princ Harry govoreći o povijesnoj nepravdi koja uključuje trgovinu robljem.</p><p>Dodao je kako neće biti lako, a u nekim slučajevima to neće biti ni ugodno, ali da to svakako treba učiniti jer od toga svi imaju koristi. Zaključio je da rješenja postoje i promjena se odvija daleko brže nego ikad prije.</p><p>- Govoriti o tome je sada malo neugodno, ali samo u rješavanju te nelagode stići ćemo na drugu stranu. Ravnopravnost nikoga ne postavlja u niži položaj, već nas sve postavlja na isti temelj, što je osnovno ljudsko pravo - dodala je Meghan.</p><p>Njihov glasnogovornik rekao je da kao odgovor na pokret Black Lives Matter, Queen's Commonwealth organizacija održava tjednu raspravu s mladima koji svjedoče različitim oblicima nepravde. Kao predsjednici te organizacije Harry i Meghan smatraju da moraju biti važan dio razgovora o ravnopravnosti.</p><p>Ovakva izjava ne prikazuje Britansko Carstvo, kojim su vladali Harryjevi preci, u najboljem svjetlu, a protivi se i protokolu prema kojem članovi kraljevske obitelji ne smiju davati političke komentare. </p><p>Taj je intervju kritizirao zastupnik <strong>Andrew Rosindell </strong>(54), koji smatra takve komentare razočaravajućima i ističe i da se neće svidjeti kraljici.</p><p>- Razumijem da su Harry i Meghan istupili iz kraljevske obitelji. Stoga se čudim ovim komentarima. Ne slažem se s onim što govori. Trebali bismo gledati naprijed, a ne nazad. Kao netko tko je istupio iz kraljevske obitelji trebao bi se usredotočiti na vlastiti život i ne baviti se politikom. To nije prikladno. Nisam siguran da će njegova baka ovim biti zadovoljna - rekao je za strane medije. </p>