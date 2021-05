Književni magazin BestBook i nakladnička kuća Fraktura predstavljaju knjigu mjeseca prema izboru BestBooka, a iz mjeseca u mjesec o njima razgovaraju autori, urednici, prevoditelji, književni kritičari, nakladnici...

BestBookova knjiga mjeseca svibnja novi je roman književnice i prevoditeljice Ivane Šojat “Štajga ili put u maglu”. S Ivanom Šojat i njezinim urednikom Seidom Serdarevićem razgovarat će Emirat Asipi. Predstavljanje BestBookove knjige mjeseca održat će se danas u 20 sati u Knjižari Fraktura uz provođenje i pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a broj posjetitelja bit će ograničen na 12, stoga vas molimo da se što prije prijavite na promocije@fraktura.hr.

Razgovor ćete moći pratiti uživo na YouTube kanalu Fraktura Najbolja Literatura, na FB profilu Fraktura - najbolja literatura te na FB stranicama magazina BestBook, Express i 24sata. “Štajga ili put u maglu” roman je o Hrvatskoj danas, o zemlji koju napuštaju mladi, u kojoj sve završava kao na slijepom peronu, o ljudima koji moraju pronaći sebe da bi mogli shvatiti druge.

O ljubavi, koju treba njegovati poput krhke biljke, o obitelji koja nestaje. Ivana Šojat ispisala je posvetu željeznici i vremenu u kojem je gradić u panonskoj ravnici imao perspektivu, ljudima koji su zaspali i zapeli u noćnoj mori, ali koji imaju nadu da će se iz nje probuditi.

Andrija, šef željezničkoga kolodvora u Vinkovcima, popularne štajge, svakodnevno balansira između dvije pustoši, one na željeznici, ali i one u vlastitoj kući. On je dragovoljac Domovinskog rata sa svojim traumama i tugama, živi svjedok...