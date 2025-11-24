Knoll objavila prvi singl. Mnogi su primijetili da je bujnija nego prije. Pogledajte fotke iz 2023.!

NEKAD I SAD

Rijetko tko bi ga prepoznao! Pogledajte kako je popularni Mile Kitić izgledao u mladosti

Od skromnog djetinjstva bez grijanja do pozornica na kojima je izgradio karijeru, njegov put nikada nije bio lagan, ali odveo ga je od seoskih zabava do uspjeha o kakvom je u djetinjstvu mogao samo sanjati...