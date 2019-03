'Kod kuće vježbam izraz lica ako dobijem lošu ocjenu žirija'

Mislim da će ovaj show biti super jer se uvijek volim ‘baciti’ u projekt koji zahtijeva više od tebe i traži neke nove izazove, a mislim da ovo za mene nije mogao biti veći izazov, kaže nam Ivan Šarić (32).

Natjecatelj showa 'Ples sa zvijezdama' veseli se plesnim izazovima, a otkriva kako se ni sekunde nije premišljao da ne sudjeluje u showu. No sad kad ga plesna koracima posljednjih mjesec dana uči Paula Jeričević, koja je 11 puta bila državna prvakinja u plesu, kaže da je na probama naporno.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- U neprestanoj boli živim zadnjih mjesec dana, ali dobro je – izjavio je kroz smijeh. Trudi se što bolje naučiti plesne korake, no smatra kako nije perfekcionist.

- No show od tebe zahtijeva perfekciju - objašnjava komičar. Kako kaže, iako se on trudi, njegovoj zaručnici Korani Gvozdić (36) smiješno je kad kući dolazi umoran.

- Zafrkava me, to je ona prava potpora koja kaže: ‘Haha, kako ti je teško, glupane’ - objašnjava. No dok voditeljica i ekonomistica dočekuje Ivana s osmijehom na licu, pažnje nedostaje partneru Sonje Kovač (34).

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Sviđa mu se, podržava, malo mu se ne sviđa što me nikad nema doma i stalno treniram, ali snalazimo se i on ne živi tu, pa se jako hvatamo - kaže nam influencerica, koja je zbog showa putovanja ostavila po strani te, kako otkriva, vrijeme će isključivo posvetiti plesu. Priznala nam je kako o plesu sad ne može prestati razmišljati.

- Nevjerojatno je kako ples uđe u biće i ne možeš prestati misliti o njemu. Nema odmora, 24 sata na dan mi je u mislima - kaže. Objasnila je i da joj je ples ljubav odmalena, ali da ovako naporne treninge nije očekivala.

- Boli me svaki mišić na tijelu i onaj koji nisam mislila da ga imam, no unatoč umoru osjećam se ispunjeno - kaže. Glumica Ana Vučak Veljača (32) otkrila je da je ples “izlet” za njezinu karijeru, no kad bi morala birati je li teži ples ili gluma, uz malo premišljanja Zagrepčanka je odlučila da joj je zasad ples ipak sykompliciraniji, a najviše se veseli tangu koji će otplesati s partnerom Marijem Ožboltom.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Tango je strastven, odrešit i ta energija mi odgovara - kaže. Dok se glumica brzo odlučila za omiljeni ples, Viktoriji Đonlić Rađa (41) odgovor nije bio toliko lagan.

Svaki ples koji smo radili ima svoju priču i svaka priča je lijepa na svoj način, no kad bih morala izdvojiti, posebno se radujem rumbi, kaže.

Viktorija je pratitelje iznenadila videosnimkom na svom profilu na kojoj vježba koreografiju s plesnim partnerom Markom Mrkićem. Jedan detalj ipak je posebno oduševio obožavatelje. Reakcija Viktorijina supruga Dine (51).

- Ovaj Marko Mrkić stvarno zna što radi - napisala je, a košarkaš mu je poručio: ‘Pazi dobro di je diraš’. Bivša misica otkrila je da Dino ipak nije ljubomoran.

- Da je, ne bi napravio takvo nešto. Nije ljubomoran nego je najveća potpora koju imam. Zna on tko sam ja i ja znam ko je on - kaže Viktorija i priznaje da, dok ga je snimala, nije se mogla suzdržati smijeha iza kamere, a suprug je ostao na nivou zadatka. Da u ovom projektu uživa, otkrio nam je i novinar Davor Garić (38).

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Potajno sam se nadao da će me zvati u ovaj show i sad mi se to ostvarilo - kaže. Govori kako su pripreme intenzivne te da je njegova partnerica Valentina Walme gora perfekcionistica od njega.

- Kod nje nema zezancije - objašnjava. Garić posebno cijeni ovogodišnji žiri: Dinka Bogdanića (69), Almiru Osmanović (60), Nicolasa Quesnoita i Tamaru Despot.

- To su profesionalci koji će vidjeti sve ono što ćemo mi pokušati sakriti, nadam se da će biti blagi i kad vide mojih 500 pogrešaka i krivo držanje te da će reći: ‘To je moglo bolje’, a ne ‘To je grozno’ – nada se i otkriva da kod kuće vježba izraz lica ako dobije negativnu ocjenu od žirija.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Pred ogledalom se onako smješkam i govorim si broji do deset da ne poludiš. Temperamentan sam i ne volim kad mi se nešto govori loše, inače se okrenem i odem, ali sad se ne mogu okrenuti i ne slušati, no mislim da žiri neće biti strog, bar im ja neću dati povoda da budu – objašnjava Garić.

Koliko su 'izbrusili' cipelice pokazat će i Josipa Pavičić Berardini (39), Ecija Ojdanić (44), Nives Celzijus (37), Marko Grubnić (36), Slavko Sobin (34) i Damir Kedžo (31).