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PONOSNA MAMA

Kod Livakovića je ponovno bilo veselo! Helena otkrila što se slavilo i što su sve pripremili

Piše 24sata,
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Kod Livakovića je ponovno bilo veselo! Helena otkrila što se slavilo i što su sve pripremili
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Foto: Instagram
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Dominik i Helena Livaković proslavili su prvi rođendan kćeri Kaje

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Ružičasti i bijeli baloni, čokoladna torta sa svijetlom kremom i svjećica s brojem jedan obilježili su proslavu prvog rođendana malene Kaje, kćeri hrvatskog nogometnog reprezentativca Dominika Livakovića (31) i njegove supruge Helene. Ponosna mama na Instagramu je podijelila fotografiju slavljenice okružene balonima, među kojima su se posebno isticali oni u obliku konjića.

ZA NJIHOVU DJEVOJČICU Veliko slavlje kod Livakovića! Helena je podijelila emotivne prizore i bajkovite detalje
Veliko slavlje kod Livakovića! Helena je podijelila emotivne prizore i bajkovite detalje
Foto: Instagram

Obitelj je nedavno imala još jedan razlog za slavlje. Dominik i Helena krajem rujna krstili su Kaju, a Helena je dio tog dana podijelila na Instagramu. Pokazala je elegantnu tortu ukrašenu križićem, a na njezinu je vrhu zlatnim slovima bilo ispisano ime njihove djevojčice. Sve je bilo uređeno u bijelim tonovima, baš kao i odjeća koju su majka i kći odabrale za crkvenu ceremoniju. Obje su imale duge haljine.

Foto: Instagram

Supružnici inače rijetko otkrivaju detalje privatnog života. Tako su i rođenje drugog djeteta dugo držali podalje od javnosti, a mnogi nisu ni znali da Helena čeka djevojčicu. Dominik i Helena zajedno su od 2017. godine, a vjenčali su se u lipnju 2022. u Zadru. Prvo dijete, sina Joakima, dobili su u siječnju 2024. godine. Helena je ranije govorila i o tome kako izgleda njihov obiteljski život uz Dominikove nogometne obveze. 

- Kada je doma, nastojimo sve raditi zajedno. Kupa ga, premata, igraju se. Jedino ne kuha, ali ga hrani. Funkcioniramo kao tim i to mi jako puno znači jer se ne osjećam kao da je sve na meni - rekla je tad.

Foto: screenshoot/Instagram

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