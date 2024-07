Koga to ljubi zlatna olimpijka? Frano je Barbarino srce osvojio čokoladom, zajedno su 6 godina

Barbara Matić (29) osvojila je zlatnu olimpijsku medalju u judu u kategoriji do 70 kilograma u Parizu. Sjajno je odradila turnir, svladala je Nijemicu Miriam Butkereit i Hrvatskoj donijela sreću i ponos.

Barbarino srce je zauzeto. Gotovo šest godina je u vezi s Franom Vugdelijom, kojeg je upoznala na Fakultetu za elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju.

Foto: Instagram

- Frano i ja smo se upoznali na faksu, mlađi je od mene godinu dana, ali smo se našli skupa na četvrtoj godini jer sam ja produžila treću. On je dao sve redovno - rekla je zlatna hrvatska olimpijka uoči Olimpijski igara za Slobodnu Dalmaciju.

Osvojio ju čokoladom

Prilikom studiranja su imali zajedničko društvo.

- On je bio s naše dvije prije na kavi, njima je donio po čokoladicu, a ja sam došla nenajavljeno i počela ga zezat da di je meni čokolada. I sutra me dočekala velika Milka s lješnjacima, meni najdraža! Tu me osvojio - ispričala je Barbara.

Foto: Instagram

Barbari su ovo bile treće Olimpijske igre u karijeri. Natjecala se u Riju 2016. i Tokiju 2021., ali nije uspjela osvojiti medalju. Ipak, uoči odlaska u Pariz najavila je da je u dobroj formi, što je sad i potvrdila.

Briljira i na drugim područjima

No nije samo sport ono u čemu briljira ova Splićanka.

- Završila sam FESB, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, smjer elektroenergetskih sustava i postala magistrica elektrotehnike. Fakultet je bio jako težak, ali kako sam završila MIOC, bilo je očekivati da ću odabrati nešto slično. Meni je oduvijek bilo lakše rješavati zadatke nego čitati lektiru. Ranije kategorizirani sportaši nisu imali mogućnost polaganja ispita po želji, tako da sam morala prije upisa fakulteta obaviti razgovor s dekanom da mi se to omogući, kao i opravdani izostanci zbog odlazaka na pripreme i natjecanja, da ne moram brinuti oko skupljanja popisa - govorila je Barbara.

- Moj smjer je "smjer jake struje", što bi značilo da mogu raditi na elektranama, dalekovodima, vjetroelektranama i ostalim obnovljivim izvorima energije. Vjerujem da ću lako pronaći posao, ali za sada mi je sport glavna preokupacija. Ne može se raditi puno radno vrijeme i baviti vrhunskim sportom, tko će mi tolerirati da svaki mjesec izostanem po desetak dana zbog priprema i natjecanja.

Foto: Instagram

Barbara se judom počela baviti jako mlada. Krenula je stopama starije sestre Brigite koja je u međuvremenu odustala. Barbara se toliko zaljubila u ovaj sport da nije odustala ni zbog problema s dišnim putevima koje je navukla trenirajući u prašnjavim atomskim skloništima.