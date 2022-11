Kolar pokazala kako izgleda bez šminke: 'Uvijek dosljedna sebi!'

U prirodi samo prirodno, poručila je Barbara Kolar (52). Televizijska i radijska voditeljica uputila se u potragu za božićnim drvcem bez šminke. Tom se prigodom fotografirala za društvene mreže, a od svojih pratitelja dobila je hrpu komplimenata.

Pozirala je u sivom kaputu s zelenom kapom na glavi, a mnogi su joj poručili da je pravo osvježenje.

'Prekrasna s tim malim boricama oko očiju. Uvijek dosljedna sebi i zato je poštovanje još veće!', 'Kako je Barbara pronašla Božić', 'Divna', pisali su Barbari u komentarima.

Inače, Kolar je posljednjih nekoliko godina svoju figuru dovela do savršenstva. Posvetila se vježbanju u teretani te je promijenila prehranu.

- Ja stvarno nisam sportski tip. Volim hodati i plivati, ali uglavnom ljeti. Čovjek se s godinama treba više posvetiti vježbanju. Pogotovo opterećenju za kosti pa sam se i ja upustila u to. Iako sam nesportski tip, trener mi kaže da sam jako posvećena. No, to je stvar moje naravi. Kad se u nešto upustim, u tome sam do kraja - rekla je voditeljica za Story pa dodala:

- Ja jesam tip koji lako nabija mišiće i da sam se htjela baviti bodybuildingom to bi bilo kao stvoreno za mene. Nažalost, ja volim suhonjav i izgladnjeo izgled. Malo definiranih mišića i to je to. Plan prehrane je, kako kaže, izmijenila jer joj teško pada jesti pet puta dnevno.

