Kolar se nasmijala na spomen redatelja koji se bori za život: 'Nisam znala da je bolestan'

U emisiji 'Kod nas doma', u utorak se voditeljici Barbari Kolar (52) dogodio neugodan gaf. Ugostila je redatelja Radislava Jovanova Gonza (58) koji je najavio film 'Bambina', a posvetio ga je kolegi Žari Batinoviću koji se bori za život u splitskom KBC-u, piše Večernji list.

- Žare, ustani, molim te - rekao je Gonzo i sklopio ruke, a Barbara se počela smijati, ne znajući da je Batinović završio u komi zbog upale pluća i korona virusa.

- 'Očito je da nije slušala sugovornika pa se smijala automatski', 'Meni je jako simpatična, ali ovo je stvarno bilo neugodno čuti', 'Često se smije isforsirano i bez razloga' - pisali su pratitelji na društvenim mrežama koji su zamjerili Barbari na takvom ispadu.

- Nažalost doista nisam znala za to, a nitko me nije upozorio niti tijekom niti nakon razgovora! Ispričala bih se istog trenutka, naravno. A ako ima smisla, budući da nisam u emisiji do idućeg tjedna, voljela bih to napraviti evo preko vas koji ste tu grešku primijetili. S iskrenom željom da se zdravlje gospodina Batinovića čim prije popravi. Meni je neopisivo neugodno! Čovjek ne stigne sve pratiti i nije čudo da se ovako nešto dogodi - rekla je Barbara za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, Žare je sredinom siječnja završio u bolnici zbog upale pluća i korona virusa. Onesvijestio se tijekom izlaska, a u bolnicu ga je odvezla hitna. Prije nekoliko dana nakratko probudio iz kome, no nakon toga se stanje opet pogoršalo.

