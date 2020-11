Kolege i obitelj se opraštaju: 'Vera nam je svima kuhala. Bila je borac i srce mi je slomljeno'

Struka ju je jako cijenila i Vera je to znala. Nekoliko mjeseci prije smrti dobila je važnu nagradu za filmsku umjetnost, rekao nam je redatelj Branko Schmidt

<p>Glumica <strong>Vera Zima </strong>preminula je u subotu u 68. godini<a href="https://magazin.hrt.hr/675419/preminula-filmska-i-tv-glumica-vera-zima?fbclid=IwAR0SbJYu4T408THximS7yjBgZL6lO-y9qDZ9g-Ucxf3uPSTkJ4AW8lHgHm4">.</a> Na društvenim mrežama od legendarne glumice opraštaju se brojne kolege glumci, prijatelji... </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Prijateljima i kolegama obratila se i Verina sestra, <strong>Duška Mušić</strong> citirajući stihove pjesme.</p><p>- Ne stoj nad mojim grobom i ne budi tužan. Ja nisam tamo, ja ne spavam... Ja sam tisuću zahuktalih vjetova. Ja sam suton ponad zrelog žita. Ne stoj nad mojim grobom i ne plači. Ja nisam tamo, od smrti sam jači - napisala je Duška uz fotografiju na kojoj pozira sa sestrom. </p><p>Od Vere se oprostio voditelj i glumac<strong> Igor Mešin</strong> (53), zajedno glumili u seriji 'Odmori se, zaslužio si'. Ona je bila Ruža Kosmički, a Mešin je bio Neno Kosmički.</p><p>- Glumili smo zajedno u pet sezona serije. Divno je bilo raditi s Verom, baš sam uživao. Imala je prema nama i majčinski odnos, ali kad je bilo riječ o poslu bila je vrhunski profesionalac. Zbog ove situacije se dugo nismo vidjeli, zadnji put na snimanju dokumentarca o pokojnom <strong>Ivi Gregureviću</strong> - rekao nam je Igor. </p><p>Samo lijepe riječi o legendarnoj glumici ima i <strong>Snježana Tribuson</strong>, jedna od autorica serije 'Odmori se, zaslužio si'. </p><p>- Poznavale smo se 40 godina, a zajedno smo radile više od šest, bila mi je prijateljica. Užasno je da je otišla u 68. godini jer je bila jako vitalna, a imala je brojne interese. Izuzetno talentirana glumica je bila, sjajna. A takva je bila i kuharica. Odlično je kuhala, i to pogotovo jela koja se ne jedu svaki dan, jela iz Metkovića i okolice. Odlično je spremala ribu i plodove mora, ali i ostale stvari - prisjetila se Snježana. </p><p>- Srce mi je slomljeno jer to nije bila samo glumica nego i životni borac. Mogu samo reći da je maestralno odigrala Tamaru u mojoj predstavi 'Žene u crvenom'. Tako borbeno i revolucionarno da ću joj zauvijek biti dužnik. Na probe nam je uvijek donosila neku hranu i bila nam kao majka - rekao nam je dramatičar, scenarist i prozaik,<strong> Davor Špišić </strong>(59). </p><p>Scena iz filma 'Mećava' u kojoj glumac <strong>Vinko Kraljević</strong> (68) odostraga obuhvati gole grudi Vere Zime bila je proglašena najsenzualnijom scenom hrvatskog filma. To je bio prvi film u kojem su oboje zaigrali. Vinko Kraljević s Verom kasnije nije glumio ali su se privatno često družili. </p><p>- Veru je na snimanju te scene jako mučilo što će joj tata reći. Pamtit ću je po njezinoj ljudskosti, toplini. Voljela je glumce, rado se družila s običnim ljudima. Uvijek je za svakog imala toplu riječ. Znali smo se naći na njoj omiljenom Trešnjevačkom placu. Obožavali su je jer je za svakog našla vremena, rado se šalila pričala s ljudima. Bila je miljenica Trešnjevačkog placa - prisjetio se Kraljević.</p><p><strong>Ognjen Sviličić</strong> (49), redatelj i scenarist filma 'Oprosti za kung fu', za koji je u Puli nagrađena Zlatnom Arenom za sporednu žensku ulogu Veru će pamtiti po pozitivnoj energiji i vrhunskom talentu. </p><p>- U taj je film unijela izuzetno energiju. Bila je izvanredna na platnu, a a svoju pozitivnu energiju širila je na cijelu ekipu. Sjajno smo se zabavljali u kući dok smo snimali filma, Vera nam je svima kuhala. Bila su to tradicionalna jela, ali sve je uvijek bilo vrlo ukusno. Baš je voljela to raditi i voljela se družit - rekao nam je Ognjen. </p><p>Redatelj <strong>Branko Schmidt </strong>(63) ove godine bio je predsjednik komisije za dodjelu nagrade Vladimir Nazor. Nagradu za životno djelo dobila je Vera Zima.</p><p>- Telefon mi od jutra ne prestaje zvoniti, to samo pokazuje koliko je Vera bila omiljena među ljudima - rekao nam je redatelj Branko Schmidt. Zajedno su među ostalim projektima radili "Vukovar se vraća kući" i "Metastaze". Veru pamti po ulogama koje je odigrala, po dobroti, prostodušnosti, jednostavnosti. </p><p>- Pamtim je i po velikom, iskrenom prijateljstvu s Ivom Gregurevićem i Fabijanom Šovagovićem. Jako sam sretan da je to doživjela. Struka ju je jako cijenila i Vera je to znala. Nekoliko mjeseci prije smrti dobila je tu važnu nagradu za filmsku umjetnost - dodao je Schmidt. </p><p>Predsjednik Hrvatskoga sabora <strong>Gordan Jandroković</strong> uputio je u obitelji Zima sućut, istaknuvši da je hrvatska kultura izgubila iznimnu umjetnicu.</p><p>- Njezinim odlaskom hrvatska kultura izgubila je iznimnu umjetnicu i krasnu osobu koja će ostati zapamćena po entuzijazmu, vedrini i nepresušnoj energiji koju je davala svemu što je radila - napisao je Jandroković u svoje osobno i u ime Hrvatskoga sabora.</p><p>Vijest o smrti Vere Zime potresla je i glumicu <strong>Jelenu Perčin</strong> (39). </p><p>- Znamo se još od mog djetinjstva, bila je prijateljica mog tate. Provodili smo ljeta u druženjima. Pamtit ću je po razgovorima o Dostojevskom. Jako smo voljele lik Grusjenke iz 'Braće Karamazovi'. Ona je imala jednu sjajnu monodramu gdje je igrala Grusjenku. Ostat će mi za života ti naši razgovori - rekla nam je glumica Jelena Perčin.</p>