Kolege i prijatelji opraštaju se od Damira: 'U mom srcu ima posebno mjesto. Bio je duša'

Smrt o bivšem kandidatu 'Života na vagi', Damira Leskovca, shrvala je njegove kolege iz showa i trenere. Tužnu vijest potvrdila nam je njegova kći Valentina

<p><strong>Damir Leskovec</strong> bio je kandidat prve sezone 'Života na vagi'. Preminuo je u 49. godini, a tužnu vijest potvrdila nam je njegova kći <strong>Valentina Leskovec</strong>. Od Damira se opraštaju njegovi kolege i treneri iz showa.</p><p><strong>Mario Mlinarić</strong> (40), koji je Damiru bio profesionalni trener u showu, shrvan je zbog njegove smrti.</p><p>- Bio je tolika duša, veliki čovjek i draga osoba. Velika mi je čast što sam ga poznavao. Uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu. Ne znam što bih rekao, ne znam što se događa. Bio sam šokiran i kada je Vanja umrla. Na 'Život na vagi' nisam gledao kao na show, već kao na stvarni život. Želio sam im pomoći, to je najmanje što mogu učiniti - rekao je Mario za 24sata. </p><p>Vijest je pogodila i <strong>Marijanu Batinić</strong> (39), koja je te 2017. kada se Damir prijavio u 'Život na vagi' bila voditeljica showa.</p><p>- Pretužno - napisala je na društvenim mrežama.</p><p>Šokirana je i <strong>Nedeljka Lihtar</strong>, jedna od natjecateljica prve sezone 'Života na vagi'.</p><p>- Damira sam upamtila po tome jer je u 'Životu na vagi' pokazao da se uz vježbe i pravilnu prehranu može normalizirati visok tlak i ostale bolesti koje su ga uz kilograme mučile. Bio je dosta samozatajan, rano je ostao bez supruge, borio se kroz život za Valentinu kako je mogao. U pamćenju mi je posebno ostao kad se nije slagao s tezama i tumačenju života Ane Bučević. Jednostavno, bio je svoj... - rekla nam je Nedeljka. </p><p>A njegova kolegica iz showa, <strong>Mirjana Grdić</strong>, govori nam kako nije ostala u kontaktu s Damirom, no vijest ju je pogodila.</p><p>- Šokirala me vijest o njegovom preranom odlasku. Damir je bio u kući tijekom show dobar prijatelj, moglo bi se reći pomalo i mirotvorac. Uvijek je govorio: 'Nemojte se svađati'. Pokušavao je smiriti situaciju. Njegovo je zdravstveno stanje i tada bilo loše i trebala mu je pomoć, a njegova kćer bila mu je centar svijeta - rekla nam je Mirjana.</p><p>Pobjednik prve sezone 'Života na vagi',<strong> Ivan Krolo</strong>, uputio je dirljivu poruku o kolegi.</p><p>- Bio je čovjek koji je znao prepoznati ljudsku bol bez da mu išta kažeš. Znam da je prošao dosta toga i pokušao dosta toga da dovede svoj život u red. Junački se trudio, borio, ali nekada je život jači od tebe samoga. Iskrena sućut obitelji i sjećat ćemo ga se osmjehom, jer je i sam znao osmjehom otjerati tugu - rekao je za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3911040/ivan-krolo-o-preminulom-kolegi-damiru-leskovcu-iz-zivota-na-vagi-bio-je-covjek-koji-je-znao-prepoznati-ljudsku-bol-bez-da-mu-ista-kazes/" target="_blank"> RTL</a>.</p><p>Njegova kolegica iz showa <strong>Gabrijela Crnjac</strong> (28) je shrvana. Prva se oglasila na društvenim mrežama i oprostila se.</p><p>- Nismo se dugo poznavali. Nakon 'Života na vagi' bio si jedan od rijetkih kandidata koji je nazvao i pitao kako stojim s kilama te bio ponosan što nisam vratila kile. Sam si znao kako je podrška sa strane najveći vjetar u leđa. Hvala ti na tome. Počivao u miru - napisala je Gabrijela.</p><p>Damirova kći Valentina objasnila nam je što se dogodilo. </p><p>- Na kisiku je bio dulje vrijeme radi problema s disanjem i dotokom kisika u krvi, imao je teži moždani prije tjedan dana i odmah je Hitnom dovezen na Sveti Duh. I od tad su mi govorili da je bolje i da ide na bolje. Jučer su me zvali da je umro u 5:15 - rekla nam je Valentina pa dodala:</p><p>- Nije mi jasno kako je išlo na bolje, a umro je. Ali neka im bude. Pokušat ću izdržati. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>