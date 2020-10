Preminuo je Damir iz Života na vagi: 'Liječnici su rekli da je tata bolje. Onda su zvali da je umro'

<p><strong>Damir Leskovec</strong>, kandidat prve sezone showa 'Život na vagi' preminuo je u 49. godini. Tužnu vijest potvrdila nam je njegova kći <strong>Valentina</strong>.</p><p>- Na kisiku je bio dulje vrijeme radi problema s disanjem i dotokom kisika u krvi, imao je teži moždani prije tjedan dana i odmah je Hitnom dovezen na Sveti Duh. I od tad su mi govorili da je bolje i da ide na bolje. Jučer su me zvali da je umro u 5:15 - rekla nam je Valentina. </p><p>O njegovoj smrti oglasili su se i s RTL-a.</p><p>- Duboko smo potreseni viješću o Damirovu preranom odlasku. Izražavamo duboku sućut obitelji i prijateljima. Neka mu je laka zemlja - rekli su nam. </p><p>Vijest o Damirovoj smrti potresla je i <strong>Gabrijelu Crnjac</strong>, njegovu kolegicu iz showa.</p><p>- Saznala sam od kolegice iz showa pa sam stupila u kontakt s njegovom kćeri da izrazim sućut i pitam što se dogodilo. Rekla je da je imao problema s plućima, prije tjedan dana je imao moždani udar, ali je bio dobro i oporavljao se tako da je ovo iznenada. Ne sjećam se točno kada smo se čuli, ali nakon showa smo se par puta čuli. Uvijek me obavezno pitao kako kile i bilo mu je drago što kile nisam vratila, i govorio mi je da se trudim da skinem sve što imam i da me razumije, jer i on dugo vodi borbu s kilama. Bio je dobar i napaćen čovjek s dušom većom od svemira - ispričala je za 24sata.</p><p>Damir je bio obućarski tehničar po zanimanju, a u emisiji se predstavio kao samohrani otac tada dvadesetogodišnje djevojke <strong>Valentine</strong> s kojom je živio u Zagrebu. Supruga mu je umrla prije 14 godina. Unatoč lošem zdravstvenom stanju radio je kao vozač i zaštitar kako bi kćeri pružio što kvalitetniji život i podigao je na noge. </p><p>U show je svojedobno ušao sa 173,9 kilograma. Za njega to nije bila igra, već pitanje života i smrti. </p><p>- Ja sam bio kandidat koji je u ovaj show ušao u najgorem zdravstvenom stanju. Doktor mi čak nije savjetovao da sudjelujem, ali morao sam nešto napraviti - rekao je svojedobno Damir.</p><p>Govorio je kako je sam kao i većina drugih kandidata koji su u showu, prošao neku vrstu maltretiranja i ponižavanja zbog kilograma. </p><p>- Namjerno bih u autobusu sjeo na mjesto gdje su još četiri mjesta. I nitko ne želi sjesti kraj vas jer eto valjda je debljina zarazna. I ljudi vas preziru. I to mi je bio još jači motiv. Zanima me kako će biti kad se vratim nazad u taj isti autobus, a ja pucam od smijeha - govorio je Leskovec. </p><p> </p><p> </p>