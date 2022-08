Kolege s Nove TV u suzama se opraštaju od Mislava Bage: 'Bili smo Duo Lipa i sad me ostavio'

Javnost je jutros pogodila vijest kako je cijenjeni novinar, Mislav Bago, iznenada preminuo u 49. godini. Čitav dan njegovi najbliži i kolege opraštaju se od njega.

POGLEDAJTE VIDEO:

U Vijestima i Dnevniku Nove TV kolege su mu odale posebnu počast. Prisjetili su se njegove predanosti radu, volji da svima pomogne te njegove hrabrosti.

- Mislav je za našu redakciju bio više od novinara i urednika, bio je sinonim za pomoć, učio nas je hrabrosti u novinarstvu, a istodobno je bio jedan od najprizemljenijih u svom poslu. Voljeli smo raditi s njim, voljeli smo njegove ideje i njegov žar. Puno nas je naučio. Bila je čast raditi s Mislavom Bagom - rekao je voditelj Petar Pereža.

'Učit će se iz njegovih radova'

Direktorica informativnog programa Nove TV Ksenija Kardum rekla je da se nada da će buduće generacije novinara učiti iz rada Mislava Bage.

- Mislava više nema u aktivnom novinarstvu. Nema ga ovdje među nama, ali se zaista nadam da će u novinarstvu sve buduće generacije učiti iz njegovih radova, iz priloga koje je radio, iz reportaža, njegovih javljanja uživo, koja su bila neponovljiva, i iz intervjua, u kojima je toliko uživao - rekla je Ksenija Kardum.

- Mislav je bio brend, ali kao da nije bio svjestan toga. On je u srcu bio samo novinar, to je oduvijek i htio biti… Teško mi je zamisliti radni dan bez Mislava Bage - dodala je.

'Sada me ostavio'

Potresena Sabina Tandara Knezović nije mogla suspregnuti suze pred kamerama.

- On i ja smo bili Duo Lipa, tako nas je zvao, i sada me ostavio i ostala je samo - Lipa. Mimac moj, volim te, i tvoj Mrčibas, znat ćeš što je to - rekla je.

'Brinuo je za hranu'

Producent Blašković otkrio je da je Bago nakon otvorenja Pelješkog mosta donio kiflice i ćevape za cijelu redakciju.

- Sjećam se kad smo se vraćali s otvaranja Pelješkog mosta u pola jedan u noći. Organizirao je, samo on zna kako, 40 kiflica i ćevape za cijelu ekipu - otkrio je glavni producent Antonio Blašković.

- Mislav je bio osoba koja je brinula za hranu. Nije moglo doći 11 sati, a da nismo već svi znali što ćemo jesti - rekla je reporterka Petra Buljan.

'Bio je zabavljač'

Novinar i urednik sportske redakcije Nove TV, Stipe Sladoljev za Bagu je rekao da je uvijek bio glavni zabavljač.

- Uvijek je bio glavni zabavljač u redakciji i bacao je glavne fore, najglasniji, a znaš kako je s humorom - uvijek je malo zločest, uvijek je na nečiji račun. To je stvarno kod njega bilo nevjerojatno, ja ne znam da je zbog njegovih fora ikad ikome bilo neugodno - prisjetio se Stipe.

Voditeljica Dnevnika, Valentina Baus na Instagramu je podijelila fotografiju s Mislavom iz studija Nove TV.

- Ovo je naša posljednja fotka…Mirno spavaj, Mimi…Hvala Ti za sve…- napisala je Valentina.

'U srcima ostaje jedna velika praznina'

Ivan Čorkalo, novinar i reporter Nove TV, na Instagramu je objavio fotografiju praznog studija.

Upravo tu fotografiju je Bago objavio u subotu.

- Bog sebi uzima samo najbolje, a on je bio upravo takav. Čovjek, Prijatelj, Kolega. Ne zbogom, nego samo doviđenja, dragi moj Bago... Ovu si fotku stavio u subotu kad smo došli na posao, sat prije kolegija... A takav će osjećaj sada zauvijek biti u našim srcima... jedna velika praznina - napisao je Ivan.

Najčitaniji članci