Kolege se opraštaju od Juliana McMahona: 'Šokiran sam. Sve ove godine čuvao si mi leđa...'

Julian McMahon, glumac poznat po ulogama u serijama 'Reži me' i Čarobnice', preminuo je u 57. godini. Njegova supruga Kelly poručila je kako se glumac već duže vremena borio s rakom, a preminuo je 2. srpnja u Clearwateru na Floridi. Vijest o McMahonovoj smrti izazvala je lavinu reakcija njegovih kolega, koji su se na društvenim mrežama oprostili od prijatelja i suradnika.

Alyssa Milano, njegova partnerica iz "Čarobnica", napisala je da je "slomljena srca". "Julian McMahon bio je magija. Taj osmijeh. Taj smijeh. Taj talent. Proveli smo godine zajedno na 'Čarobnicama'. Učinio je da se osjećam sigurno kao glumica. Bio je više od mog TV supruga, bio je dragi prijatelj."

Holly Marie Combs, također iz "Čarobnica", dirljivo je napisala: "Tvoja neiscrpna životna energija i ludi smisao za humor jako će nam nedostajati. Nadam se da ćeš pronaći našu prijateljicu i zaplesati u laticama ruža", aludirajući na nedavno preminulu kolegicu Shannen Doherty.

Dylan Walsh, koji je glumio njegovog partnera i najboljeg prijatelja u seriji "Reži me", izjavio je: "Šokiran sam. Zajedno smo jahali na tom valu i volio sam ga. Jules! Znam da bi htio da kažem nešto da te nasmijem... sve one interne šale. Sve one godine čuvao si mi leđa i, Bože, kako smo se smijali. Moje srce je s tobom. Počivaj u miru."

Foto: Profimedia

Nicolas Cage, s kojim je snimio svoj posljednji film "The Surfer", nazvao ga je "najtalentiranijim od glumaca" i "ljubaznim i inteligentnim čovjekom". Ioan Gruffudd, koji je glumio njegovog filmskog neprijatelja u "Fantastičnoj četvorci", istaknuo je: "Iako smo glumili neprijatelje, uvijek je bilo toliko lakoće i smijeha dok smo radili zajedno. Bila mi je čast biti Dr. Richards njegovom Dr. Doomu."

Julian McMahon iza sebe je ostavio suprugu Kelly Paniagua i 25-godišnju kćer Madison, koju je dobio u braku s glumicom Brooke Burns.