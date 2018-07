'Fala ti, pape. Tuga je golema. Blago anđelima, blago nebu...'

Legendarni pjevač Oliver Dragojević preminuo je danas u 5 sati ujutro u 71. godini u KBC-u Split, saznajemo od ljudi bliskih pjevaču. Vijest o Oliverovoj smrti dirnula je njegove prijatelje, kolege, ali i sve njegove obožavatelje. Oni su putem društvenih mreža izrazili sućut obitelji, a Dragojeviću izrazili posljednje zbogom.

- Ovo je teško, ovo nema smisla, ovo je preteško... Na njegovim pismama sam učila govorit prve riči... Ovo je jako teško i ne želim virovat. On je pape svih Dalmatinaca. Njegove pisme su ušle u nas kroz materino mliko. On je u mom DNK, u tvom i u tvom i u svima nama. Hvala ti, pape Volin te, pape. Plačem, pape. Oprosti mi, pape, ...svi plačemo.. - poručila je Severina (46).

- Sve moje vezano je uz tebe oduvijek. I zauvijek. Volim te poput obitelji. I uvijek ću te voljeti. Mirno spavaj dušo moja - rekla je Nina Badrić (46).

I ništa više nikada neće biti isto. Hvala za sve note, za svaku riječ. Neka Vam je mirno more, kapetane, napisala je Franka Batelić (26) na svom Instagram profilu.

- Beskrajna tuga. Nakon ovoga ništa više neće biti isto u glazbi ... Velika praznina koju nitko nikada neće moći popuniti ... S Oliverom je otišao i dio svih nas ... Počivao u miru i hvala ti za ljepotu glazbe kojom si nas oduvijek darivao - rekla je Jasna Zlokić (63).

- Vridilo je. Ostavio si Trag u beskraju. Za sva vrimena. Nedostajat ćeš. Ali uvijek ćeš biti tu. Čut ćemo te u pismama. Vidit u galebu. U maloj barci. Tamo daleko na pučini. Gore si ti. Ali naučio si nas - duša ti je more. Gledamo ga i opraštamo se. Puni uspomena i zahvalnosti jer si nas ogrnuo ljubavlju, obogatio svojim vedrim duhom, dotaknuo najljepšom energijom. Gazda, ti najveći morski vuče, volimo te - izjavio je Massimo (56).

- Otišao je čovjek koji je obilježio moj život na gotovo svim nivoima. Prvi je prepoznao talenat u meni, prvi uzeo moju pjesmu kao šesnaestogodišnjaku i pokazao mi put put kojim idem i danas.O našim druženjima i druženjima s njegovim sinovima dok smo bili djeca mogao bih pričati dugo ali neka to ostane zatvoreno u mojoj riznici dragocjenih sjećanja. Bez Olivera ja ne bih bio isti. Bez Olivera nitko ne bi bio isti. Danas se odlomio onaj zadnji most koji je spajao dalmaciju s nekim drugim vremenom-vremenom pjesme, sunca, mora, mog djetinjstva i svega onoga što je on činio svojim glasom, nebeskim talentom, humorom i pojavom koja je postala "svakodnevno dobro ". Postoje u životu stvari koje jednostavno "postoje" i čine život životom - jutarnja kava, kiša, sunce, Oliver.. Od danas dalmacija više nije ista. Nakon Runjića, Arsena i Borisa na neku drugu binu preselio se i posljednji kralj.... Zbogom Oliver i hvala ti i budi miran ... Ostavio si nam neprocjenjivo blago, a mi ćemo ga čuvati i dalje se hvaliti svima da smo te imali i da te imamo - iskreno je priznao Petar Grašo (42).

- Otišao nam je najveći pjevač. Hvala ti za sve. Kao da je netko srušio kampanel Sv.Due - napisala je njegova sugrađanka Marijana Batinić (37). Foto: Tamara Bregovic

- Ništa više neće biti isto nakon tvog odlaska. Sve tvoje šale i gluposti kojima smo se smijali ka dica su momenti koje nikada neću zaboraviti. Moram ti priznati da sam te volio i volim kao da si mi otac a po duši si mi bio ponekad kao mlađi brat. Od tebe sam najviše učio jer sam od tebe i najviše dobio. Ti si se davao ljudima i prijateljima i nisi se štedio u tome. U toj činjenici leži još jedna od tajni tvog uspješnog postojanja i rada. Oduvijek si bio dokaz da nije dovoljno biti samo vrhunski umjetnik nego i ČOVIK i zbog toga ti veliko HVALA. Počivaj u miru Božjem prijatelju i učitelju moj. Volim te i uvijek ću te voljeti - napisao je Tony Cetinski (49).

Srce mi se lomi! Otišao je najveći. Otišao je onaj od koga sam sve naučio, kojeg sam najviše volio, kojemu sam se najviše divio. Nikad te neću zaboraviti. Nitko te nikad neće zaboraviti. Bio si moj uzor, kolega i frend. Jer takav si bio - neposredan. Najveći, a najskromniji. I ne znam više što da napišem jer svaka riječ je premalo i ne može opisati kako se danas osjećam. Prvi put kad sam te upoznao kao klinac 'tresao sam se kao šiba'. Zbog tebe se bavim glazbom. Volim te Stari - objavio je Marko Tolja (34).

- Dobri moj Oliver, fala ti.Ti si nan u životu svima puno pomoga i da. Uz tvoj glas, svaka mi je tuga bila toplija, i svaka me bol nekako lipše bolila. Bija si, a da i ne znaš, puno puti s menon i kad san jubija. Bija si glas koji san pušta da umisto mene reče ono šta ja još nisan zna kazat, i to onima do kojih mi je najviše bilo stalo. Bija si svidokon mojih najtežih sati, kad je tribalo nać force za dalje, kad je tribalo ne izgubit viru u ljubav. Bija si tu s pismon i kad bi me pitali odakle san... A bija si, moj Oliva, za me tu i onda kad je srce tražilo sritnu pismu, onu koja će učinit da mu radost potraje. Bija si tu, ka i ovi moj grad i ovo naše more, kroz cili moj život. I ostavija si za sobon sve šta čovik more ostavit; trag od jubavi, svojon dušon otpivan. A duša, duša nikad ne umire! I da oće - ne more.

Jer, sve šta vridi ostaje, a ti si nan od pisama napravija novu palaču, lipu ka i ovu koju nan je ostavija šjor Dioklecijan.

Fala ti, boje nisi moga... A sad, eto vas sad gori, visoko, tamo di ni oni vaš galeb doletit ne more, ti i barba Zdenko...

...A biće je on tamo već štagod i napisa čekajuć te. Ko zna kakvo je more gori, kako se tamo raduje i ljubi, kad znaš da sve je zauvik. Sritno ti bilo i još stoput -fala ti. Fala na moru od pisama. Puno te volin. I, do vidova... - poručio je Goran Karan (54).

- Nikad nitko kao vi... Sada pivajte andjelima, ka sta ste nama... Volin vas zauvik. Počivali u miru Božjem - napisala je Blanka Vlašić (34).

Tugu za odlaskog pjevača ne krije ni Lepa Brena (57).

Pocivaj u miru LEGENDO🙏🙏🙏 Objavu dijeli Lepa Brena (@lepabrenaa) Srp 29, 2018 u 1:40 PDT

- Jako mi je teško i žao. Oliver je idol moje mladosti. Moj veliki uzor. Neka odmori - shrvan je viješću o smrti Olivera Dragojevića Alen Vitasović. Olivera će pamtiti po tome što je uvijek bio spreman na šalu.

- Puno sam naučio od njega. Uvijek je bio spreman pomoći savjetom, pogotovo nama mlađim kolegama – kaže Vitasović. Upoznali su se 1986. Na zajedničkom nastupu u Medulinu. Pamtit ću ga po velikom opusu koji je ostavio iza sebe. Sve pjesme su mu lijepe. Oliver je imao vrhunski glas - zaključio je Alen Vitasović (50).

- Bez vas više ništa neće biti isto. Hvala za svaku pjesmu koju ste s toliko duše otpjevali i utkali ljubav prema glazbi i pjevanju u mene, ali i cijelu generaciju pjevača od malog djetinjstva. Oduvijek ste mi bio toliko veliki da osim "dobar dan" i "kako ste" nisam znao ništa drugo reci i pitati. A htio sam toliko toga. Sjećam se svojih prvih Runjićevih večeri. Na probi sam pjevao Lučiju. Nikoga nije bilo u kazalištu. Na pola pjesme otvorio sam oči i vidio vas kako slušate u gledalištu. Od strahopoštovanja su mi glasnice otkazale. Toliko sam vas cijenio i poštovao. Užasno sam tužan. Moja sućut cijeloj obitelji. Počivajte u miru, dragi Olivere - tim riječima od pjevača oprostio se Damir Kedžo (31).

Od Olivera oprostio i mladi kolega Saša Lozar.

Oliverove hitove vole i naši "vatreni".

- Našao sam mir na drugoj strani..." Nek' ti je mirno more, morski vuče! Tvoja duša je pronašla svoju luku, a ti si ostavio dubok trag u bekraju - poručio Marko Pjaca (22).

Dok je tugu izrazio i njegov kolega Tin Jedvaj (22).

R.I.P 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Objavu dijeli Tin Jedvaj (@tinjedvaj16) Srp 29, 2018 u 12:52 PDT

Mir pjevaču poželio je i Vedran Ćorluka (32), Šime Vrsaljko (26), Marcelo Brozović (25).

🙏 Objavu dijeli Sime Vrsaljko (@simevrsaljko2) Srp 29, 2018 u 12:40 PDT

- Sada si ”trag u beskraju” Neka te Gospodar čuva i nagradi za sve dobro što si ostavio u nama sa svojim pjesmama... Tvoja duša je pronašla svoju luku i tvoje more više nije nemirno - rekao je Enis Bešlagić (43).

- Odu tako neki ljudi, neki dobri ljudi koji samo pjevaju i zlo ne misle, koji su nam dali neke od najljepših stihova, koji su dijelili radost a tuge potiskivali negdje daleko od svih. Imala sam tu privilegiju dijeliti neke divne i duhovite trenutke iza svjetla pozornice sa ovim osobitim ljudima i veličinama. Dino je volio Olivera, a Oliver Dina a mi svi smo voljeli njih. Pamtim samo smijeh. Vas im odlaskom nebo je dobilo a mi izgubili... No ipak ostavili ste za sobom mnogo dobre glazbe i predivnih uspomena. .Počivali u miru - napisala je supruga Dine Dvornika, Danijela (51).

- Neki od nas bili su tvoja obitelj, neki su ti bili prijatelji, neki od nas znali su te samo povrsno, neki su te znali samo preko tvoje glazbe, ali ipak cini mi se da se danas svi cutimo jednako, kao da smo izgubili nekog svog.. Kako i ne bi kad si svojim glasom obiljezio sve najvaznije trenutke nasih zivota.

Uz "Nadalinu" smo festali, uz "Moj lipi andjele" plesali prve bracne plesove, uz "Trag u beskraju" plakali zbog slomljenih srca, uz "Jubavi mala" pozdravljali svoju tek rodjenu dicu, uz "Skalinadu" vracali si nadu u zivot,ljubav,ljude - poručila je Doris Pinčić Rogoznica (29).

- Otišao je onaj najveći... Legenda kakve više nikad neće biti... Otišao si prijatelju moj al kao da nisi jer tvoj glas, tvoja pisma zauvijek će ostat utkana u našim srcima, slušat će te i moja djeca, moji unuci, i njihova djeca... počivaj u miru, ostavio si Trag u Beskraju - poručio je Stjepan Hauser (32).

Pjevaču je glazba bila život, a glumici Sementi Rajhard (27) glazba se od malih nogu zvala Oliver.

Fala ti, pape..Tuga je golema.Blago anđelima, blago nebu... Volin te,Miruj, odmori se - poručila je Maja Bajamić (27) njenom najdražem pjevaču.

Počivaj u miru Maestro i hvala ti na svemu - izjavio je crnogorski kolega Sergej Ćetković (42).

- Da li postoje riječi..postoje.. sve najljepše riječi ovoga svijeta za njega njegove pjesme i postojanje, ali ja sam slomljena ... ne prihvaćam.. nikada više kao nekada prije.... Putuj mirno i lipo prema negdi gore... R.I.P obožavani Oliver - poručila je Iva Radić.

- Što reći. Jednostavno je bija neponovljiv. Jedinstven. Ne vidim nikoga ko bi ga moga ni blizu u bilo čemu naslijedit. Nema ni Zdenka. Izgubili smo sve ono šta se nadoknadit ne može. Pamtiti ću ga po bezvremenskim pismama koje će ostati stoljećima na ovim prostorima – rekao je estradni menadžer Ivica Bubalo.

Danas i svaki novi dan slavimo njega i njegove pjesme - poručila je pjevačica Lidija Bačić (32).

Od Morskog vuka, kako su ga obožavatelji od milja zvali oprostila se i supruga Gorana Ivaniševića (46), Nives (35).

- Triput u životu sam plakala za nekim tko je dio mog malog svemira na poseban način.. 2003.kad je otišao Barry White, .2008.Dino Dvornik, i danas.. od jutra.. - napisala je Nives.

- Moj lipi anđele zbog tebe ćemo uvijek vjerovati u ljubav.. Hvala ti za sve. Tugu ni opisati ne mogu, u mislima sa obitelji - izjavila je Jelena Rozga (40).

- Svaki put kad bih Vas srela, pomislila sam kako Vam moram zahvaliti na stihovima, emocijama...koje ste nam poklanjali godinama.

Nisam. Vaša jednostavnost bi me zaustavila prije izrečenih riječi. Ljepše je bilo odati Vam poštovanje čvrstim rukovanjem, pogledom u more i pustiti dušu da osjeti tišinu života uz Trag u beskraju, Lipog anđela. Jer sve vaše Vridilo je. Eto, veliki čovik - zaključila je glumica Ornela Vištica (28).

- Ovo je zasigurno najveći gubitak u povijesti hrvatske glazbe - smatra Lana Mihić Klingor.

Svoje emocije podjelila je i Marija Šerifović (33).

- Ovo je bija pivač. Ovo je bija umjetnik. Ovo je bija čovik od riči. Na spomen tvog imena se uvik stajalo mirno! Fala je malo za sve ča si nam da. Sve i da želin, ne mogu te zaboravit jer sve sta san volila i volin je sraslo uz tvoje pisme. Aj sad na brod, narani ribe i u miru zapali cigaru... Nek ti pokoj duši i mirno more Veliki - poručila je pjevačica.

- Bio si uvijek najjednostavniji i najbolji. Maestro za klavirom i tim glasom neprocjenjive vrijednosti. Dragi moj otišao si onako kako si htio, tiho i nenametljivo. A sad tamo negdje pripremi svoju udicu i nek te valovi nose po najljepšim morima. Zbogom prijatelju... tvoj trag je ostao u beskraju - rekao je Dalibor Petko (40).

Počivaj u miru glasu koji smiruje i liječi. Budi dobar, lijepo sanjaj - napisala je na društvenoj mreži Ivana Kindl (40).