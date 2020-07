\u00a0

Tu\u017eno je i te\u0161ko bez tebe najve\u010deg me\u0111u najskromnijima i najmanjeg me\u0111u onima koji bi sjeli na tvoju stolicu za klavirom. Uvijek si govorio da su zvijezde samo one na nebu a ne na zemlji. E pa sada kada moj pogled ide prema nebu ti si ona najsjajnija i najtoplija zvijezda koja mi pokazuje put ba\u0161 kako si mi na zemlji za \u017eivota pokazivao put ljudskosti i dobrote. Volimo te vje\u010dno na\u0161 dobri morski vu\u010de. \ud83d\udc9c





