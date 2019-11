Kolege strepe da će ga izdati zdravlje, ali Škoro ne posustaje

Pjevač se, naime, tad proglasio ‘predsjednikom’ žirija u kojemu su, uz njega i Fijačko, sjedile Mirela Priselac Remi (40) i Danijela Martinović (48). Rekao je tad kako priželjkuje da cijeloj zemlji konačno krene nabolje te da budemo ujedinjeni po pitanju budućnosti naše djece, kulture i opstojnosti.

'Tko pjeva zlo ne misli' kaže poznata filmska pjesma, no tko to može garantirati kad je politika u pitanju?! Pjevač Miroslav Škoro političkim angažmanom možda pokušava promijeniti imidž politike u zemlji, no s tim potezom ne slažu se njegovi kolege. Jedan od naših najpoznatijih skladatelja i bliski Škorin prijatelj među prvima je pokušao odgovoriti Škoru od utrke za Pantovčak.

Rekao je da nije jedini koji ga je odgovarao od političkog angažmana. Pitao ga je hoće li se doista kandidirati za predsjednika, a Škoro mu je uzvratio protupitanjem 'Što ti misliš o tome?'.

- Slušaj svoje srce – uzvratio mu je skladatelj. S obzirom na to da je Škoro lani operirao srce te su mu ugradili četiri srčane premosnice, s tim saznanjem poruka poprima sasvim drukčije značenje. Sličnog mišljenja je i zadarski slavuj Mladen Grdović (61), koji je godinama pjevao u HDZ-ovim kampanjama.

- Škoru volim kao pjevača, stari smo prijatelji i uvijek ćemo biti prijatelji, ali za predsjednika... Mogao sam ja biti, ja bih dobio odmah - rekao je Mladen Grdović nakon što je Miroslav Škoro najavio kandidaturu za predsjednika Hrvatske. Time je šokirao Zadranina, koji je slavonskom kolegi predložio da sve zaboravi...

- Mislim da bi se trebao povući jer imamo odličnu predsjednicu, Kolindu Grabar Kitarović, koja je svjetska zvijezda - naglasio je Grdović.

Za Škoru bi se moglo reći da je politički povratnik jer je 2008. bio HDZ-ov zastupnik u Saboru, a deset godina ranije bio je nestranački generalni konzul Hrvatske u Mađarskoj.

- Nisam ušao u politiku da se mijenjam i da postanem nešto drugo nego sam ušao u politiku ovakav kakav jesam sa željom da pokušam odgovorno pridonijeti sadašnjosti i budućnosti... Mislio sam donedavno, poprilično naivno, da kad si na estradi, kad si javna osoba u mom, glazbeničkom smislu, da si onda apsolutno izložen, da ti se gleda svaki korak, mjeri svaka riječ, da tu ima veoma mnogo zločestoće... No vjerujte mi, svega toga u politici ima najmanje tri puta više nego na estradi – zborio je 2008. Škoro zastupnik u jednom intervjuu.

Tad je ujedno rekao kako je kao političar od kolega pjevača dobio veliku podršku. No HDZ je napustio, kako je svojedobno objasnio, jer je vidio 'da je politika iz brige za opće dobro postala skrb za vlastiti probitak i zbrinjavanje političkih istomišljenika.' Taman kad je Škoro zaboravio na politiku, ona se prisjetila njega, pa su ga ankete ničim izazvane lansirale u ovu priču. Godinama je pjevao o narodu, pa je shvatio da, ako mu narod poručuje da se kandidira, nema druge nego pokušati ne iznevjeriti ga. Ipak, kolege glazbenici nisu time oduševljeni.

Dražen Turina Šajeta (47) na Twitteru se osvrnuo na Škorinu kandidaturu:

- Znate li one strane tvrtke koje utjeruju dugove našim građanima, koje otkupljuju od banaka i sličnih? E, pa Škoro se svojedobno gorljivo zalagao da i ZAMP svoje dužnike proda jednoj takvoj! Na sreću, nije prošlo, jer među nama kompozitorima ima i onih koju Hrvatsku vole iskreno.Šajeta je, dakle, prozvao Škoru da Hrvatsku voli neiskreno. Zbog novca. I drugi kolege pitaju se što to Škori treba.

- Jako dobro mu je išlo u ovom poslu i imam jedno pitanje za Škoru: ‘Tko će mu pjevati pjesme ako on bude predsjednik, tko će mu raditi vino?’. Imao je super vino. Ja mu samo želim puno zdravlja - rekao je Tomislav Bralić (50).

Među kolegama koji ga pokušavaju odgovoriti od kandidature svakako nije Jacques Houdek (38). Pjevač je Škori na društvenim mrežama napisao ep, hvalospjeve zbog kojih mu se mnogi rugaju. I iza leđa mu govore kako mijenja boje kako vjetar puše. Ističu da je ne tako davno vrlo glasno pjevao 'HDZ zna', a sad se postom 'Dragi kolega Miroslav Škoro, dok Te slušam kako se s izrazitim poštovanjem odnosiš prema ovome časnome pozivu, koji se tek spremaš osvojiti, osjećam istovremeno ponos i poniznost!' ulizuje Škori. To je samo početak Jacquesova dodvoravanja predsjedničkom kandidatu. U nastavku Jacques piše 'Nadasve pametno, odvažno, dostojanstveno, srčano, plemenito i domoljubno. S pokrićem. Čestitam Ti unaprijed - želim ti svaku sreću na ovome putu koji si odabrao; neka je zdravlja i Božjega blagoslova!'

Jacques je na kraju dodao kako ne sumnja u potpuni Škorin uspjeh i iskreno stoji uz njega!

- Bit ću najgorljiviji navijač i podrška! Presretan sam da si odlučio učiniti dobro za našu Hrvatsku i za sve nas - ispisao si neke od najljepših stihova, a sad ćeš svojim djelovanjem, siguran sam i čvrsto vjerujem u to, ispisati novu hrvatsku povijest! - završava Jacques.

Škoru su i prekjučer, kao pjevača i predsjedničkoga kandidata, u Salzburgu jedva dočekali.

Ima jedna livada, na njoj drvo javora, ono tužnu priču zna o nesretna srca dva... Tako ide slavna pjesma Miroslava Škore, a u glazbenom videu ulogu jednog tužnog srca igra mlada elegantna ljepotica Gabrijela Žalac! Ljubavnike - koje sudbina razdvaja, ali oni žive u nadi da će se opet sresti - glume Žalac i neki mladić, a mladi vitki Škoro stoji ispred stabla i, s gitarom u rukama, pjeva baladu o nesretnoj ljubavi. Moglo bi se reći da je predsjednički kandidat i prorok jer je upravo u njegovu spotu svojedobno glumila Žalac, koja je u ožujku otkrila da joj je istekla vozačka dozvola nakon prometne nesreće. Ujedno će je pamtiti po skupome Mercedesu koji je navodno unajmila njezina majka od njenog prijatelja, poznatog šibenskog poduzetnika Jollyja. Danas je daleko od Vlade na državnom proračunu s povlasticom od šest punih i šest pola plaća nakon prekida mandata.