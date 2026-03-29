Koliko emocija! Lovro Juraga dirnuo publiku kajkavskom popevkom legendarnog Vice

Ovo večeras je bila simfonija za moje uši. Vice Vukov je bio simbol dostojanstva i sve te njegove pjesme i dan-danas žive i zvuče snažno, emotivno i bezvremenski, a ti si večeras upravo takav bio, rekao je Mario Roth nakon nastupe Lovre Jurage u četvrtoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV.

Glumac je na pozornici utjelovio legendarnog Vicu Vukova i izveo pjesmu 'Dobro mi došel prijatel'. Žiri, ali i publika nisu skrivali oduševljenje. Još tijekom nastupa publika se, vidno dirnuta, digla na noge i nagradila ga pljeskom.

- Sve ono što se možda spominje u nekim sevdalinkama, ti si potpuno drugačije donio tu dušu Zagorja na stvarno jedan prekrasan način i hvala ti na tome - rekao je Enis Bešlagić.

- Zaista si imitirao tog predivnog, fantastičnog pjevača i čovjeka - komentirao je Goran Navojec.

- Tu ljubav Zagorja donio si na scenu. Toliko uvjerljivo, dostojanstevno, toplo, puno emocije, iskrene emocije da je to predivno - izjavila je Martina Stjepanović Meter.