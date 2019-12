Koliko zarađuju domaći autori? 'Dobio sam 150 kn, lani ništa'

U vrijeme darivanja, u kojem se trenutačno nalazimo, poklone od autorskih prava dobivaju tvorci glazbe i tekstova božićnih hitova. Od onih pjesama koje svi znamo i već nam 'izlaze na uši' do underground hitova, čiji su autori danas daleko od glazbenih karijera. Sve ove pjesme vjerojatno ste bar jednom čuli i to je bilo u posljednjem mjesecu godine.

Sretan Božić svakome – Fantomi

Pop-rock bend iz Zagreba snimio je 1992. najizvođeniju i najobrađivaniju hrvatsku božićnu pjesmu 'Sretan Božić svakome'. U Fantomima je svojedobno je uz Roberta Marekovića (48) gitaru svirao i novinar, pisac te TV voditelj Krešimir Mišak (47).

Božić dolazi – Srebrna Krila i Prijatelji

Jedna od omiljenih i najslušanijih domaćih božićnih pjesama, osim Srebrnih Krila okuplja u spotu još mnogo poznatih estradnih lica. Pojavljuju se Sanja Doležal (56), Boris Novković (51), Zrinko Tutić (64), Željko Krušlin Kruška (63), Vladimir Kočiš Zec (71) i druga poznata glazbena lica.

Sritan Božić – Tomislav Bralić i klapa Intrade

Singl je objavljen u predblagdansko vrijeme prije pet godina, a na studijskom albumu 'Sritan Čovik' izašao je nešto kasnije. Tomislav Bralić (51) i Intrade ove su zime zapjevali pred tisućama ljudi u zagrebačkoj Areni te tako zaključili uspješnu 2018. godinu.

Božić dolazi - Diletanti

Pjesma je vrlo popularna kod mlađe generacije, a nekad aktualni punk-rock bend Diletanti ostao je upamćen isključivo po njoj. Ponovno je postala hit 2016., kad se pojavila u soundtracku hrvatskog filma Život je truba.

Švicarski Božić - No more

Humorističnu verziju Božića i darivanja prezentirali su prije 10-ak godina Splićani No more, a iako su u to vrijeme potpisali za Croatia Records, bend se ubrzo razišao. Koautor pjesme Tonči Raić prisjeća se dana snimanja pjesme i govori o njezinom statusu u eteru danas.

- Pjesma se i dalje vrti na CMC-u, nešto i po radiju. Prije dvije godine sam od tantijema zaradio punih 150 kn, a lani ništa jer Zamp ne isplaćuje honorare manje od 100 kn - rekao nam je Raić.

Božić - Antonela Doko

Mlada riječka pjevačica, Antonela Doko (20), svoj uspješni božićni singl snimila je još kao maloljetna, a godinu kasnije punoljetnost je proslavila Porinom za Najboljeg novog izvođača godine. Bila je iste godine nominirana i u kategoriji Najbolja ženska vokalna izvedba.

Raduj se cijeli svijete - Opća Opasnost

Slavonski rokeri svoju božićnu pjesmu snimili su 2016., a u spotu sudjeluje i crkveni dječji zbor Isusovi biseri iz Županje. Od povratka benda na scenu prošlo je 10 godina, u kojima su snimili nekolicinu vrlo uspješnih singlova.

Bijeli Božić - Oliver Dragojević

Jedna od mnogobrojnih suradnji pokojnih glazbenih velikana, Olivera Dragojevića i Zdenka Runjića, 1990. je rezultirala božićnom pjesmom, koja je objavljena na Oliverovom albumu 'Jedina'.

Božić Bijeli - Dalmatino

Dalmatinski pop sastav božićni singl uvrstio je na svoj debitantski i vrlo uspješan album, Cukar i sol, iz 2001. godine. Na sceni su odmah ostavili snažan trag, a godinu kasnije nagrađeni su Porinom za Najboljeg novog izvođača godine.

Od Božića do Božića - Prva Liga

Božićni singl obilježio je karijeru osječkog benda, koji je ostao upamćen gotovo isključivo po ovoj pjesmi, često izvođenoj u predblagdansko vrijeme. Glazbenik Igor Delač, nekadašnji pjevač Prve Lige rado je progovorio o svom božićnom hitu.

- Za zaradu konkretno od te pjesme ne znam pouzdano, ali primjetan je trend koji se pojavljuje u ovo doba godine. Pjesma se vrti samo u prosincu, ali se zato pušta svake godine već 25 godina. Puste ju i do 1000 puta u 12. mjesecu - komentira Delač.

Božić je pred vratima - TS Prijatelji feat. Minea ​​​​

Hrvatska pop pjevačica i TV voditeljica, Minea (42), 2014. godine je svoj božićni singl snimila s Tamburaškim sastavom Prijatelji u Đakovu, a pjesma se sluša i danas.

Božić je! - Stoka ft. LayZ & Zsa Zsa

Reper Marin Ivanović Stoka (38), Matija Lazarević poznatiji kao LayZ (22) i pjevačica Zsa Zsa (25) prošle su godine objavili svoj božićni singl, a sudeći po broju pregleda na YouTubeu, pjesma je rado slušana.

Cimet i čaj - Mia Dimšić

Osječka pop pjevačica i kantautorica, Mia Dimšić (27), popularnost je na domaćoj glazbenoj sceni stekla singlom Život nije siv i istoimenom albumom. Iste godine objavila je i cijeli božićni album 'Božićno jutro', na kojem se nalazi i ovaj singl.

Za usporedbu, najpoznatiji globalni božićni hitovi svojim autorima donose kudikamo veću '13. plaću'. Britanski rokeri Slade svoju uspješnicu Merry Xmas Everybody objavili su 1973., a prošle godine su na račun autorskih prava zaradili više od 8 milijuna kuna (1 milijun funti). Više od 3 milijuna kuna (400 000 funti) zaradili su irski rokeri The Pogues za pjesmu Fairytale of New York, koju su snimili s Kirsty MacColl, a jednaku zaradu bilježi i američka glazbena diva Mariah Carey (49) za pjesmu All I Want for Christmas is You. Pjesme koje od tantijema također zarađuju milijunske iznose u kunama su i White Christmas Binga Crosbyja, Last Christmas od Wham!-a i Wonderful Christmastime, koju potpisuje Paul McCartney (77).

