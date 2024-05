Kolinda kao Kate Middleton: U Sabor došla u haljini kakvu je nosila i popularna princeza...

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, pridružila se konstituirajućoj sjednici 11. saziva Hrvatskog sabora, a za tu prigodu odabrala je decentnu kombinaciju odličnu za svečanije prilike - haljinu koja prati liniju tijela, a na prednjem dijelu ima detalj remena. Nju je iskombinirala s cipelama bijele boje, kao i srebrnom šljokičastom torbicom.

Kosu je stilizirala u karakterističnu punđu sa šiškama, s par pramenova koji su uokvirili lice. Što se tiče šminke, odabrala je smokey eyes i nude ruž, a svoj izgled upotpunila je elegantnim naušnicama i narukvicom.

Ovaj model haljina jednom prilikom nosila je i princeza od Walesa, Kate Middleton.

Supruga princa Williama pojavila se u elegantnoj haljini do ispod koljena, smaragdnozelene boje kanadske dizajnerice Edeline Lee, a čija je cijena oko 1000 eura.

Haljina ima simpatične mašne na rukavima te povez u struku s velikom kopčom, što je istaknulo vitku liniju Kate Middleton.

