Kolinda Grabar Kitarović čak je 40 puta glasala za Hrvatsku: Objasnila i kako je to napravila

Baby Lasagna, danas će nastupiti u finalu Eurosonga pod rednim brojem 23. Podršku su mu pružile brojne zvijezde s domaće scene kao i naši političari. Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović otkrila je da je glasala za našeg predstavnika.

- Dragi Hrvati i prijatelji iz svijeta, glasajte kao ‘Rest of the World‘. Možete poslati do 20 glasova koristeći jednu kreditnu karticu. Možete koristiti koliko god kreditnih kartica imate/želite. Kreditne kartice moraju biti registrirane izvan Hrvatske. Ja sam poslala 40 glasova. Kliknite na Baby Lasagnu 20 puta po kartici - pozvala je Kolinda svoje pratitelje na Instagramu.

Foto: Screenshot Instagram

I ranije je Kolinda izjavila da je ponosna na Baby Lasagnu te zbog toga što će predstavljati Hrvatsku.

- Jako sam uzbuđena što ću po prvi put nakon dugo vremena gledati Eurosong! Hrvat Marko Purišić, poznat kao Baby Lasagna, na pozornicu će nastupiti s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. Fantastično je vidjeti tako ljubaznog, skromnog i prizemnog mladog umjetnika kako ponosno prihvaća svoju pozadinu i nasljeđe. Njegova glazba govori svima nama, bilježe životne dileme i osjećaje koji široko odjekuju, a pritom ne vrijeđaju nikoga. Okupimo se iza njega! Naprijed Marko! Naprijed Hrvatska! - napisala je tada Kolinda.