Kolinda objavila fotku u uskoj haljini, pišu joj da je predivna: 'Ti bi trebala predsjedati EU...'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar - Kitarović (54) objavila je nekoliko fotografija iz njoj najljepšeg grada, Dubrovnika. Najviše pažnje privukla je ona na kojoj pozira u prugastoj haljini. U njoj je istaknula svoju vitku figuru koju, očito, održava pravilnom prehranom, a možda i vježbanjem.

- Ništa nije Hrvatska. Zadnje uspomene na ljeto u našoj veličanstvenoj Hrvatskoj. Vrijeme je za povratak na posao - napisala je uz niz fotki iz Dubrovnika.

Pozirala je nasmiješeno u prugastoj haljini na vidikovcu. Ovu jednostavnu kombinaciju upotpunila je decentnim nakitom te laganom šminkom. Pratitelji su joj poručili da je 'predivna izvana, ali i iznutra' te da da bi 'trebala predsjedati Europskom unijom'.

Kolinda ima obožavatelje od Afrike pa sve do Amerike. Ustanovili smo to nedavno čitajući komentare ispod fotografija.

Zymer Smaili napisao joj je 'Blago Hrvatskoj što te ima'; Freja Faqja piše 'My favorite ❤️', Syed Qasid Jan kratko je napisao - 'So attractive', dok Grigol Nemsadze otvoreno laska 'You are so nice madam'.

- Ljepša od Julije Roberts - napisao joj je Zica Zica ranije.

