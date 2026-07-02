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VJERNA NAVIJAČICA

Kolinda se javila iz Toronta uoči ključne utakmice za 'vatrene'

Piše Maša Mai Čigir,
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Kolinda se javila iz Toronta uoči ključne utakmice za 'vatrene'
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Foto: screenshoot/Instagram
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Kolinda Grabar-Kitarović javila se fotografijom iz Toronta gdje će bodriti naše 'vatrene' na utakmici

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Hrvatska sutra igra ključnu utakmicu protiv Portugala za ostanak na Svjetskom prvenstvu, a naše će 'vatrene', kao i u prijašnjim utakmicama, s tribina bodriti Kolinda Grabar Kitarović. Naša bivša predsjednica objavila je fotografiju putem Instagram storyja na kojoj nasmiješeno pozira u sportskom izdanju, a iza nje je veliki natpis 'Welcome to Toronto'.

Foto: screenshoot/Instagram

Obukla je prepoznatljivu crvenu jaknu, a ispod nje bijelu majicu pa tako cijela kombinacija asocira na crveno bijele kockice koje naši nogometaši nose na dresovima. 

- The place to be! - napisala je na fotografiju te dodala emotikon nogometne lopte, a označila je i službene Instagram profile Hrvatskog nogometnog saveza, Svjetskog prvenstva, FIFE te je označila i profil 'Volim Hrvatsku'.

Svoj entuzijazam dodatno je naglasila 'hashtagovima' kojima je dala do znanja kako je spremna za praćenje sutrašnje utakmice bodrenje naših nogometaša na važnoj utakmici. 

Inače, Grabar-Kitarović je poznata kao strastvena ljubiteljica sporta pa je tako već bodrila naše nogometaše tijekom utakmice protiv Gane u Philadelphiji te se za tu utakmicu odlučila za crveno bijelu kombinaciju. 

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