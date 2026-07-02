Kolinda Grabar-Kitarović javila se fotografijom iz Toronta gdje će bodriti naše 'vatrene' na utakmici
Kolinda se javila iz Toronta uoči ključne utakmice za 'vatrene'
Hrvatska sutra igra ključnu utakmicu protiv Portugala za ostanak na Svjetskom prvenstvu, a naše će 'vatrene', kao i u prijašnjim utakmicama, s tribina bodriti Kolinda Grabar Kitarović. Naša bivša predsjednica objavila je fotografiju putem Instagram storyja na kojoj nasmiješeno pozira u sportskom izdanju, a iza nje je veliki natpis 'Welcome to Toronto'.
Obukla je prepoznatljivu crvenu jaknu, a ispod nje bijelu majicu pa tako cijela kombinacija asocira na crveno bijele kockice koje naši nogometaši nose na dresovima.
- The place to be! - napisala je na fotografiju te dodala emotikon nogometne lopte, a označila je i službene Instagram profile Hrvatskog nogometnog saveza, Svjetskog prvenstva, FIFE te je označila i profil 'Volim Hrvatsku'.
Svoj entuzijazam dodatno je naglasila 'hashtagovima' kojima je dala do znanja kako je spremna za praćenje sutrašnje utakmice bodrenje naših nogometaša na važnoj utakmici.
Inače, Grabar-Kitarović je poznata kao strastvena ljubiteljica sporta pa je tako već bodrila naše nogometaše tijekom utakmice protiv Gane u Philadelphiji te se za tu utakmicu odlučila za crveno bijelu kombinaciju.
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