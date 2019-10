Kolindin miljenik Madžar tajno zaveo dizajnericu Dojčinović

Ljubav u načelu nadahnjuje, oslobađa, čini boljima, punijima... No čini se da nije baš uvijek tako. Često nas šokiraju tajne, skrivene ljubavi i romanse poznatih i slavnih. Nisu, kako bismo pomislili, preljubnici, ali postoje “detalji” zbog kojih se zaljubljeni igraju skrivača. Interesi, imidž ili moć... Teško je reći. No to rade i neki koji bi mogli svima lijepo reći: “Ljudi, mi se volimo”. Oni u maniri Jamesa Bonda i sličnih mu špijuna imaju tajne akcije, skrovišta i bježe od znatiželjnika. Samo u 24sata, u svjedočenjima prijatelja i najbližih suradnika, doznajte sve o fatalnim ljubavima poznatih i slavnih koje su protagonisti krili kao zmija noge.

Da frcaju iskre između modne dizajnerice Aleksandre Dojčinović (38) i Tomislava Madžara (40), savjetnika Kolinde Grabar Kitarović, koju je Aleksandra odijevala, javna je tajna. A kako doznajemo od njihovih najbližih prijatelja i suradnika, par uživa u ljubavi već više od godinu dana premda se skrivaju od znatiželjnika. Pojavila su se i šuškanja kako razmišljaju o zajedničkom useljenju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ne mogu ništa komentirati, ali niti demantirati - rekao nam je Madžar kroz smijeh i objasnio u telefonskom razgovoru da je na službenom sastanku, pa ne može detaljnije objasniti svoj ljubavni status.

Kolege iz HDZ-a lani su novinarima neslužbeno tvrdili da je Madžar ‘zauzet’, no i da njegovu navodnu odabranicu nitko nikada nije vidio. Tad su ga stranački pajdaši branili od tračeva da je markantni Hercegovac bacio oko na Bornu Kotromanić, bivšu suprugu Luke Rajića, koji je stekao milijunsko bogatstvo kao kralj mlijeka.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Privatni, odnosno obiteljski život, uvijek sam držao dalje od javnosti, tako će biti i ubuduće. Iako sve moje poslovne aktivnosti oduzimaju puno vremena, nastojim odvojiti vrijeme za obitelj i prijatelje te ga što kvalitetnije provesti s njima – rekao je lani u intervjuu za Express. No i tada se već predsjedničin savjetnik veoma zbližio s Dojčinović.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Aleksandru i Tomislava posljednjih nekoliko mjeseci često viđaju na društvenim okupljanjima kao i u istom društvu. Uostalom, Madžar, liječnik sportske medicine, spasio je život posjetiteljici na Aleksandrinoj reviji lani u Zagrebu. Tad je ponosno rekao kako mu je Aleksandra prijateljica, ali i, prema njegovu mišljenju, najbolja hrvatska modna dizajnerica.

- U jednom trenutku su me pozvali da dođem u restoran u kojem je na podu ležala žena bez svijesti. Ljudi su se okupili oko nje, neki su plakali, drugi bili u strahu. Počeo sam s reanimacijom i, dok je došla Hitna pomoć, puls joj je već bio vraćen - ispričao je tad Madžar.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Premda kao savjetnik predsjednice ima puno obaveza, redovit je gost na modnim revijama vrijedne Aleksandre. Aleksandra Dojčinović jedna je od najuspješnijih domaćih modnih dizajnerica. Na njene revije dolazi većina domaćih zvijezda, poput Severine Kojić, Monike Kravić, Tatjane Dragović, Sandre Perković... Ali i Kolinda.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Aleksandra je otkrila da predsjednica nerijetko posluša njene modne savjete, a rekla je i da Kolinda njenu odjeću kupuje, a ne posuđuje. Dojčinović je odijevala i strane zvijezde poput Mel B, Jasmine Tookes, Kaley Cuoco... Prvotno je predstavljala svoje kolekcije na Cro-a-porteru u Zagrebu, kad je imala, kako je rekla, 200 kupaca, a danas izlaže samostalno dva puta godišnje. Otvorila je butike u Zagrebu i Splitu, u Njemačkoj, a šuška se da uskoro otvara i u Švicarskoj.

- Odmalena su me zvali Žuži jer sam stalno nešto šivala i sama se odijevala. Oduvijek sam znala što želim biti, bila sam pravi mali čovjek - rekla je svojedobno.

Odrasla je na zagrebačkim Srednjacima, u kvartu za koji je jako vezana. Za sebe kaže da je kvartovski tip cure koji voli piti kavu u susjedstvu. O njenom privatnom životu zna se vrlo malo.

- Uvijek sam glumicu Cate Blanchett isticala kao uzor. Ona bi trebala biti uzor mnogima, kao prava dama koja privatni život drži po strani. Mislim da imam dovoljno toga reći da nemam potrebu miješati privatno i poslovno, a i po prirodi sam šutljiv tip - rekla je nedavno Dojčinović.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Madžar je rođen 1979. godine u Ljubuškom, odnosno Radišićima, malom selu pored. Otac Milan bio je vozač autobusa, a majka Dragica profesorica kemije i biologije u školi.

- Odrastao sam s puno braće u prekrasnoj obitelji. Bili su to najljepši dani. Imali smo zemlje i blaga, pa sam sakupljao jaja, muzao krave, radio na polju oko duhana, kukuruza, košnje... Nažalost, majka nas je prerano napustila, izgubila je 2004. godine bitku s karcinomom – rekao je Madžar.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon toga Tomislav često pomaže udruge za borbu protiv te zloćudne bolesti. Medicinu je upisao 1998. u Zagrebu.

- Isto tako školovala su se moja braća i sestra, morali smo se snaći i raditi. Ja sam počeo s organizacijom zavičajnih koncerata te sam preko toga upoznao mnoge estradne zvijezde. S mnogima sam ostao u bliskim odnosima. A njima je bilo zanimljivo što studiram medicinu, pa su me još tad zvali ‘doktore’ - rekao je.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon završene medicine upisao je više poslijediplomskih studija iz menadžmenta i biomedicine. Od djetinjstva se bavio nogometom, rukometom i košarkom. Iako ima ponuda za rad u inozemstvu, kako je nedavno rekao, ne pada mu na pamet napustiti Hrvatsku. Smatra da bi se svaki pojedinac trebao uključiti u politiku i na taj način pokušati učiniti društvo boljim.

- Pitanje politike je osobno, ali iskreno mi je više odmogla nego pomogla. Ljudi, čim čuju da ste bili u politici, odmah vas svrstavaju u neke okvire i gledaju kroz tu prizmu. Ja sam imao karijeru prije politike i imat ću je i poslije politike. Smatram da je političar onaj koji se bavi barem osam sati na dan time, a ja to radim volonterski kod predsjednice - rekao je u razgovoru za tjednik Express.

