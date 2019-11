Komemorativni skup za Mani: 'Baš sve je radila iskrena srca'

Komemorativni skup za Mani Gotovac održao se danas u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu. Komemoraciju je vodio književnik Velimir Visković, inače bliski prijatelj Mani, naše proslavljene kritičarke, spisateljice i kazalištarke, koja je preminula u utorak, na svoj 80. rođendan. Na skup je došla hrvatska premijerka Jadranka Kosor, umirovljena sutkinja Đurđa Tedeschi, novinarka Anita Malenica, književnik i kolumnist Igor Mandić i brojni drugi.

POGLEDAJTE VIDEO O MANI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Visković je izjavio kako je sretan što ju je uspio zamoliti da s prvim danima mirovine počne pisati jer Mani sjajno piše.

- Na zadnjem romanu, 'Rastanci', radila je do lipnja ili srpnja, otkrivši tešku bolest, i živeći do samog kraja puno, ispunjeno i bogato. Do zadnjeg dana sve nas je razveseljavala i s nama nazdravljala, s neviđenom unutarnjom smirenošću, neviđeno lijepa, a magnetična i karizmatična kao i uvijek - rekao je Visković.

Sve što je radila, govorila i pisala i kako je živjela, činila je na samo sebi svojstven način iskrena srca i duše. To su bile poruke s kojima su se složili svi njeni prijatelji, suradnici te oni koji su poznavali njen opus.

POGLEDAJTE FOTOGALERIJU:

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Foto: Marko Prpic/PIXSELL