Komičar Kenny DeForest umro je nakon nesreće na biciklu

Stand-up komičar Kenny DeForest preminuo je u 38. godini, piše Daily Mail.

Pisac i komičar je preminuo 13. prosinca, samo pet dana nakon što je doživio nesreću na biciklu u Brooklynu. Nakon nesreće na biciklu bio je hospitaliziran te je imao neurološku operaciju zbog krvarenja na mozgu.

Skuplja se novac za njegov spomenik

Svoje posljednje trenutke proveo je u okruženju obitelji i prijatelja.

- Kenny DeForest uistinu je pozitivno utjecao na sve živote koje je dotaknuo. Kennyjevi posljednji trenuci uključivali su neke od njegovih omiljenih pjesama, priče o njegovom djetinjstvu i sjećanja na njegovu veliku pozitivnost i životnu radost - stoji na GoFundMe stranici, posvećenoj skupljanju novca za njegov spomenik, koju je pokrenuo njegov prijatelj Ryan Beck.

Bio je proglašen među 50 najsmješnijih ljudi u New Yorku

Inače, komičar je još 2015. godine uvršten na listu komičara koje vrijedi poslušati, prema Comedy Central. Već sljedeće godine Brooklyn Magazine ga je proglasio među 50 najsmješnijih ljudi u New Yorku.

Foto: Instagram

Pojavio se u brojnim emisijama kao što su 'The Late Late Show with James Corden' i u 'Late Night with Seth Meyers'. Na službenoj stranici jedne emisije stoji posveta preminulom komičaru.

- Kenny DeForest bio je voljeni komičar koji je tragično umro, i to premlad. Njegovi opušteni, samopouzdani nastupi uvijek su se isticali. Kao što možete vidjeti iz njegovog debija u LNSM-u, nije se bojao uhvatiti u koštac s kontroverznim temama, ali nikad samo da bude oštar - uvijek u službi originalnog kuta i sjajnog vica - napisali su.