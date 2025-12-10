Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKA GESTA

Komičar Ricky Gervais donirao 2,9 milijuna eura za životinje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Komičar Ricky Gervais donirao 2,9 milijuna eura za životinje
10
Foto: Twitter

Britanac je ponovno pokazao da iza njegova oštrog humora stoji veliko srce: gotovo 2.9 milijuna eura od svoje stand-up turneje donirao je udrugama za spašavanje životinja

Britanski komičar Ricky Gervais ponovno je pokazao svoje dobro srce. Donirao je gotovo 2.9 milijuna eura udrugama za zaštitu životinja, a cijeli iznos dolazi iz dodatne zarade njegove uspješne stand-up turneje Mortality, koja je trajala od 2024. do 2025. godine.

Comedian Ricky Gervais unveils his star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Čak 22 udruge širom svijeta dobile su donacije, među njima PDSA, International Animal Rescue, Celia Hammond Animal Trust i Animals Asia.

- Mogao sam kupiti 30 glisera, ali…- rekao je Ricky.

SLAVNI KOMIČAR Ricky Gervais dobio zvijezdu na Stazi slavnih pa šokirao svojim govorom: 'Oni su prave ikone'
Ricky Gervais dobio zvijezdu na Stazi slavnih pa šokirao svojim govorom: 'Oni su prave ikone'

Naravno, Gervais je i ovaj plemeniti čin zapakirao u svoj poznati, pomalo bezobrazni humor.

- Mama je uvijek govorila: ‘Ne možeš to ponijeti sa sobom.’ Ne mogu, mama. Ali mogao sam kupiti 30 glisera i s ekipom divljati po Mediteranu. No dobro. Sad je ionako prekasno - našalio se komičar.

National Television Awards 2020 - Arrivals - London
Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION

- Kako bih proslavio turneju Mortality, Netflixov specijal, nominaciju za Zlatni globus i božićni duh, doniram 2.9 milijuna eura životinjama. Ovo su prekrasne udruge koje sam odabrao. Sretan Božić, životinjice - poručio je na X-u.

Ovo nije njegova prva velikodušna gesta. Njegova prijašnja turneja Armageddon, nagrađena Zlatnim globusom, završila je donacijom od oko 2.22 milijuna eura. Time ukupni iznos koji je Gervais poklonio kroz svoja četiri nedavna specijala, skače na više od 5.8 milijuna eura.

Graham Norton Show - London
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Njegov najnoviji specijal Mortality, nominiran za Zlatni globus za najbolju TV stand-up izvedbu, stiže na Netflix u utorak, 30. prosinca. Osim stand-upa, Gervais je poznat kao suautor i zvijezda kultnih BBC-jevih serija The Office, Extras i Life’s Too Short, stvorenih u tandemu sa Stephenom Merchantom. Autor je i serija Derek te iznimno popularne Netflixove drame After Life.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Luka Modrić i Vanja u shoppingu u Milanu: Pogledajte što su sve kupili...
NISU IZAŠLI PRAZNIH RUKU

EKSKLUZIVNO Luka Modrić i Vanja u shoppingu u Milanu: Pogledajte što su sve kupili...

Luka Modrić i njegova supruga Vanja 'ulovljeni' su u shoppingu u Milanu. Bračni par posjetio je luksuznu trgovinu u kojoj su se zadržali otprilike sat vremena, a iz nje izašli su s nekoliko vrećica...
Diskvalificirana pjevačica s Dore za 24sata objasnila što se točno dogodilo: 'Neću odustati...'
KAROLINA ILIĆ

Diskvalificirana pjevačica s Dore za 24sata objasnila što se točno dogodilo: 'Neću odustati...'

Pjevačica Karolina Ilić, koja živi u Švedskoj, diskvalificirana je s Dore. Umjesto nje, priliku dobiva prva rezerva - Gabrijel Ivić. Pjevačica nam je rekla da je mogla ići ravno u finale
Dizajnerske naušnice, za koje su procijenili da stoje 60€, prodali su Borni Kotromanić za 260€
'CASH OR TRASH'

Dizajnerske naušnice, za koje su procijenili da stoje 60€, prodali su Borni Kotromanić za 260€

Prva se gledateljima predstavila Marija iz Zagreba, medicinska sestra po struci koja danas vodi second hand trgovinu sa sestrama. Na procjenu je donijela vintage Givenchy naušnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025