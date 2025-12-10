Komičar Ricky Gervais donirao 2,9 milijuna eura za životinje

Britanski komičar Ricky Gervais ponovno je pokazao svoje dobro srce. Donirao je gotovo 2.9 milijuna eura udrugama za zaštitu životinja, a cijeli iznos dolazi iz dodatne zarade njegove uspješne stand-up turneje Mortality, koja je trajala od 2024. do 2025. godine.

Foto: Mario Anzuoni

Čak 22 udruge širom svijeta dobile su donacije, među njima PDSA, International Animal Rescue, Celia Hammond Animal Trust i Animals Asia.

- Mogao sam kupiti 30 glisera, ali…- rekao je Ricky.

Naravno, Gervais je i ovaj plemeniti čin zapakirao u svoj poznati, pomalo bezobrazni humor.

- Mama je uvijek govorila: ‘Ne možeš to ponijeti sa sobom.’ Ne mogu, mama. Ali mogao sam kupiti 30 glisera i s ekipom divljati po Mediteranu. No dobro. Sad je ionako prekasno - našalio se komičar.

Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION

- Kako bih proslavio turneju Mortality, Netflixov specijal, nominaciju za Zlatni globus i božićni duh, doniram 2.9 milijuna eura životinjama. Ovo su prekrasne udruge koje sam odabrao. Sretan Božić, životinjice - poručio je na X-u.

Ovo nije njegova prva velikodušna gesta. Njegova prijašnja turneja Armageddon, nagrađena Zlatnim globusom, završila je donacijom od oko 2.22 milijuna eura. Time ukupni iznos koji je Gervais poklonio kroz svoja četiri nedavna specijala, skače na više od 5.8 milijuna eura.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Njegov najnoviji specijal Mortality, nominiran za Zlatni globus za najbolju TV stand-up izvedbu, stiže na Netflix u utorak, 30. prosinca. Osim stand-upa, Gervais je poznat kao suautor i zvijezda kultnih BBC-jevih serija The Office, Extras i Life’s Too Short, stvorenih u tandemu sa Stephenom Merchantom. Autor je i serija Derek te iznimno popularne Netflixove drame After Life.