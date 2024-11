Komičar Srđan Dinčić nasmijao Zagrepčane do suza: 'Odavno mi nije bilo ovako lijepo, hvala'

Hvala za aplauz, sad znam kako se osjećao Abraham kad mu se Bog javio, započeo je Srđan Dinčić (40) svoj nastup “Merkur Beskućnik” u petak. Čim je stigao na pozornicu u rasprodanoj dvorani Studentskog centra u Zagrebu prolomio se gromoglasni pljesak, a publika je pokazala da je regionalni stand up komičar itekako dobrodošao. Da je stand up komedija u Zagrebu postala sve popularnija, dokaz je i ogromna kolona ljudi koja je samo nekoliko minuta ranije strpljivo čekala svoj ulazak u dvoranu i početak njegovog novog, šestog po redu, specijala.

Publiku je ‘zagrijao’ šalama o seksu, parovima, poslu, a onda se dotaknuo i astrologije i vjerovanja u horoskopske znakove.

- Pisao sam novi tekst i nije mi išlo baš najbolje, nisam znao od čega bih krenuo. Pozvala me je producentkinja Milica, kojoj je hobi astrologija i kada sam se požalio da nemam ideju, rekla je da se ne sekiram jer je meni Merkur u šestoj kući a to je, tako ona tvrdi, idealan Merkur za pisanje. Odgovorio sam da je moj Merkur beskućnik i neradnik - objasnio je Dinčić publici značenje naziva stand up specijala, a za uzvrat je dobio smijeh.

Foto: privatna arhiva

Već na samom početku obećao je noć punu smijeha i dobrog raspoloženja, a kad je osjetio da je publika spremna za još, Dinčić je nastavio show sa svojim dogodovštinama s prethodnih nastupa.

- Nakon jednog nastupa u Nišu, petak navečer, htio sam nešto pojesti. Pitao sam jednu prolaznicu gdje ima dobar restoran i ona mi pokazuje, ali taj restoran, kaže, otvara se tek u ponedjeljak. Pa to je kao da mi kažeš ‘ne osjećam se dobro, vozi me na hitnu, a ja ti kažem čekaj moja sestra završava medicinu za dvije godine’ - ispričao je komičar, kojeg je publika pratila smijehom.

Foto: privatna arhiva

Dotaknuo se i svoje obitelji, posebice sina i supruge, a ni interakcije nije nedostajalo. Tako se javila jedna djevojka, koja je podijelila sa svima da ima psa maltezera, a javio se i jedan taksist iz Srbije, vjerni obožavatelj, koji je posjetio Dinčićev nastup već nekoliko puta.

Foto: ALEX DMITROVIć

Dinčić je jedan dio nastupa posvetio i ocu, koji mu je nedavno preminuo. Otkrio je kako mu je otac bio farmaceut, a u slobodno vrijeme bavio se folklorom.

- Ostat će da živi u mojoj komediji jer je to posljednje mjesto gdje je htio da živi - jedna je od njegovih šala.

Gotovo dva sata držao je publiku u veselom raspoloženju, a nema trenutka kad se iz mase nije mogao čuti nečiji smijeh. Dugim pljeskom ispratili su ga s pozornice, no on je za kraj ispričao još jednu šalu.

Foto: Paula Petrović/24sata

- Mnogo hvala što ste došli, odavno mi nije bilo ovako lijepo - zaključio je Dinčić, s kojim su obožavatelji nakon nastupa poželjeli ‘opaliti’ selfie.

Slikanje je potrajalo, a regionalni stand up komičar za svakog je pronašao vremena.