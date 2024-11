Srđan Dinčić za 24sata: 'Ono što ne prođe kod supruge, dobra je tema za stand-up komediju'

Izvest ću novi nastup 'Merkur beskućnik', ali kako dugih osam godina nisam nastupao u Zagrebu, mislim da je zgodna prilika da prođemo i kroz nešto što sam za to vrijeme propustio ispričati, govori nam Srđan Dinčić (40), stand up komičar koji, nakon nastupa u Rijeci, stiže 22. studenoga u Studentski centar osvojiti i zagrebačku publiku. Njegov specijal nastao je zahvaljujući njegovoj producentici Milici, koja mu je dala ideju za tekst.

- Pisao sam novi tekst i nije mi išlo baš najbolje, nisam znao od čega bih krenuo. Pozvala me je producentica Milica, kojoj je hobi astrologija, i kad sam se požalio da nemam ideju, rekla je da se ne brinem jer je meni Merkur u šestoj kući, a to je, tako ona tvrdi, idealan Merkur za pisanje. Odgovorio sam da je moj Merkur beskućnik i neradnik, a ona se nasmijala i to mi je dalo ideju od čega krenuti s pisanjem - priča nam Srđan.

Foto: ALEX DMITROVIć

“Merkur beskućnik" je Srđanov šesti po redu specijal. Prethode mu "Ispod nevidljivog kišobrana, "Laž po istinitom događaju", "Đavo iz jagode", "Treće stanje" i "U procesu".

Srđan Dinčić se tijekom 13 godina duge karijere istaknuo inteligentnim humorom, ležernim stavom i spontanom interakcijom s publikom, no priznaje kako je razgovor s publikom samo "ukras" na "dobro napisani tekst".

- Kao ljubitelj stand up komedije uvijek ću više cijeniti dobro napisani tekst nego dobru improvizaciju i kao izvođač.

Foto: ALEX DMITROVIć

Njegovi nastupi karakteriziraju duhovite priče iz svakodnevnog života te se često dotakne obiteljskih odnosa, braka i prijateljstava, a vrlo je uspješan da se na sarkastičan način i bez tabua dotakne stvarnosti u kojoj živimo.

- Moja supruga nije uvijek oduševljena što je to tako. Ali i to što nije oduševljena je dobra tema za stand up komediju - našalio se Dinčić, a zbog svojih čestih šala o životinjama kolege ga nazivaju "Ezopom srpske stand up scene".

Dinčić je nastupao diljem Srbije, regije i svijeta, izveo je više od 1500 nastupa. Time je postao i prvi komičar iz regije koji je obišao 50 gradova i uspio rasprodati dva nastupa u beogradskom Domu sindikata.

- Jedna vidno pripita gospođa u Sloveniji mi je usred nastupa viknula: 'Čkalja je bio smješniji', a sjećam se i da je jedna djevojka na nastupu u Zagrebu iz nekog razloga rekla da je njen hrčak živio dulje od ostalih hrčaka zato što nije imao jednu nogu. Čovjek u

Kragujevcu nije znao koliko mu djeca imaju godina, ali je objasnio zbog čega ne zna, ima ih dvoje pa tko će to sve zapamtiti… - prisjetio se kroz smijeh.

Mnogi ga poznaju i po njegovu radu kao scenarist i sudionik popularne televizijske emisije “Večer sa Ivanom Ivanovićem”, a svojedobno je bio i dio ekipe regionalnih stand up komičara koji su rasprodali Lisinski u nekoliko dana.

- Uvijek sam sebe više doživljavao kao pisca nego kao izvođača. To što sam radio kao scenarist za veliki televizijski humoristični show dalo mi je samopouzdanje da se uopće usudim da radim stand up komediju, a čim sam prvi put izašao pred ljude i ispričao ono što sam napisao, shvatio sam da je upravo ta forma idealna ambalaža u koju mogu da upakiram svoja razmišljanja - objašnjava nam Dinčić, čija je najveća podrška u karijeri oduvijek bila obitelj, bliski suradnici, ali i dva psa.

Foto: ALEX DMITROVIć

Zahvalan je publici koja mu daje bezrezervnu podršku svih ovih godina, te ističe kako su njegovi obožavatelji glavni faktor kada je u pitanje odobravanje njegovih tekstova na nastupima.

- Trema me maltretira jedino kada isprobavam neki novi tekst i kada sam nesiguran je li to novo što sam napisao dovoljno dobro. Čim prvi put “testiram” napisano na publici i publika odobri, trema nestane i čeka neku svoju novu priliku - zaključuje Dinčić.