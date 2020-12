Pandemija korona virusa uzela je maha, a oni kojima je ovo razdoblje jako teško i stresno svakako su liječnici, medicinari i svo medicinsko osoblje koje vodi brigu o zaraženima i neprestano rade.

Teško im je svima zahvaliti za sve što rade u posljednjih nekoliko mjeseci, no stand up skupina BIS Comedy pronašla je način na koji će im reći hvala. Marko Dejanović, član skupine, na društvenim je mrežama objavio kako medicinari imaju gratis upad na njihove stand up showove.

- Pandemija nas je sve izudarala, i fizički i psihički. Ipak, najveći teret su za naše društvo iznijeli liječnici i medicinske sestre i medicinski tehničari. Komičari BIS Comedy kolektivna bismo se najprije htjeli zahvaliti, a onda javiti našim medicinarima da znamo koliko ste se napatili tijekom ove godine spašavajući život i zdravlje građana - napisao je Marko na Facebooku pa dodao:

- Znamo da nije bilo lako raditi nečovječno duge smjene u 'svemirskim' odijelima, gledati patnju, bolest i nažalost često smrt. Svjesni smo tereta koji ste za sve nas podnijeli. Hvala. U znak zahvale, odlučili smo da medicinari imaju gratis upad na sve stand up showove u produkciji BIS comedy-a. Tehnički, ako ste doktor/ica, medicinska sestra ili tehničar, vidite neki naš show u vašem gradu, javite nam se da dolazite pa će vas na ulazu čekati ulaznica koju možete preuzeti sa iskaznicom.